Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran imat će slične vremenske uvjete, uz ponegdje umjeren maestral i maksimalne temperature do 35 stupnjeva. U riječkom području prognozira se vrlo velika opasnost za zdravlje zbog vrućine. U vedroj Dalmaciji vrućina će biti izražena osobito u unutrašnjosti, gdje će noću i ujutro biti nešto svježije, dok će uz obalu noći biti tople, uz mjestimični burin koji će tijekom dana zamijeniti umjeren maestral.