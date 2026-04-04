Prognoza za vikend: Evo kakvo nas vrijeme čeka za Uskrs
Donosimo vremensku prognozu meteorologa Kristijana Božarova.
Danas u cijeloj zemlji očekujemo suho i sunčanije vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će povremeno biti umjerene naoblake. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu prijepodne umjerena do jaka bura, a poslijepodne mjestimice slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 Celzijev stupanj.
Slično vrijeme bi se trebalo zadržati i na Uskrs, dapače temperatura bi tijekom dana mogla biti još stupanj-dva viša. Obilje sunca i dnevne topline pa će maksimalne temperature biti od 17 do 23 Celzijeva stupnja. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
Uskrsni ponedjeljak nastavlja s toplim i djelomično sunčanim vremenom. Navečer na sjeverozapadu unutrašnjosti postoji mogućnost za neki kraći pljusak. Ostaje toplo s najvišom temperaturom u većini Hrvatske između 18 i 23 Celzijeva stupnja.
