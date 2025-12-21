Prvi je dan zime: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Postupno slabljenje anticiklone i približavanje frontalnog sustava sa zapada, zajedno s područjem nižeg tlaka zraka, donijet će tijekom blagdana nestabilnije vremenske prilike. Posebno se to odnosi na gorska područja, gdje zasad postoje izgledi za bijeli Božić, iako za potpuno pouzdanu prognozu treba pričekati još nekoliko dana.
Oglas
Vremenske prilike u nedjelju bit će vrlo slične onima u subotu. Oblačno i tmurno vrijeme zadržat će se nad kopnom i početkom novog tjedna, dok će se od ponedjeljka uz jugo na moru pojavljivati sve više oblaka.
U prijepodnevnim satima unutrašnjost će obilježiti sivo i često maglovito vrijeme, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Na sjevernom dijelu obale ujutro će biti nešto više oblaka, a mjestimice, osobito u Istri, moguća je i kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, uz obalu povremeno umjerena bura. Jutarnje temperature kretat će se između 0 i 4 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu od 7 do 11 °C.
Oblačno u unutrašnjosti
U središnjim i sjeverozapadnim krajevima tijekom dana neće biti većih promjena. Nizine će i dalje ostati pod niskim oblacima i uz smanjenu vidljivost, dok se u gorju povremeno mogu pojaviti sunčana razdoblja. Vjetar slab, a dnevna temperatura slična današnjoj, oko 5 °C.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati oblačno i maglovito vrijeme, ponegdje uz slabu rosulju. Temperature će se kretati od 4 do 6 °C, gotovo jednako kao i u subotu. Posve drugačija slika očekuje se u Dalmaciji, gdje će biti obilje sunca i neuobičajeno toplo za ovo doba godine, lokalno i do 17 °C. Slab do umjeren istočni vjetar i bura prema kraju dana okretat će na jugo, najprije na otvorenom moru.
Na sjevernom Jadranu očekuje se barem djelomično sunčano vrijeme uz buru i istočnjak, a potkraj dana na otvorenom će zapuhati jugo, prenosi RTL. U unutrašnjosti će i dalje biti oblačno, osobito u kotlinama, gdje će se niski oblaci i magla zadržavati veći dio dana. U Gorskom kotaru i Lici temperature će biti između 4 i 6 °C, dok će se na moru kretati od 13 do 15 °C.
Tmurno vrijeme u unutrašnjosti nastavit će se i tijekom novog tjedna. Sunčana razdoblja bit će rijetka i kratkotrajna, a najizglednija su u utorak na istoku zemlje. Magla će i dalje biti česta, a od utorka raste mogućnost oborine, isprva kiše. Uz blagi pad temperature prema kraju srijede, osobito u gorju, oborina bi mogla prelaziti u snijeg. Iako još treba pričekati s konačnom procjenom, postoji realna mogućnost bijelog Božića u planinskim krajevima.
Na Jadranu će ponedjeljak još uglavnom proteći bez oborine, no prema večeri, jačanjem juga, povećat će se i vjerojatnost za kišu. Od utorka slijedi vrlo promjenljivo vrijeme s povremenim oborinama, lokalno i uz grmljavinu. U srijedu će na sjevernom dijelu zapuhati jaka bura, a temperature će biti u osjetnom padu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas