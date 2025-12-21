Prvi je dan zime: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati oblačno i maglovito vrijeme, ponegdje uz slabu rosulju. Temperature će se kretati od 4 do 6 °C, gotovo jednako kao i u subotu. Posve drugačija slika očekuje se u Dalmaciji, gdje će biti obilje sunca i neuobičajeno toplo za ovo doba godine, lokalno i do 17 °C. Slab do umjeren istočni vjetar i bura prema kraju dana okretat će na jugo, najprije na otvorenom moru.