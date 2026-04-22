VREMENSKA PROGNOZA

Smiješe nam se sunčniji dani, no ubrzo nakon toga stiže nova promjena

Tea Blažević
22. tra. 2026. 07:04
Charles Chen on Unsplash

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Iako se razvedrilo u dijelu zemlje, ima još povećane naoblake na istoku Hrvatske, u Gorskoj Hrvatskoj, na dijelu obale, pada mjestimice i slabija kiša.

U nastavku srijede kiše i pljuskova će još biti malo uglavnom u kopnenim krajevima, iako su pljuskovi još mogući i u Dalmaciji poslijepodne. Na moru puše jaka bura, olujni su udari vjetra pod Velebitom, ima ograničenja u prometu.  

Četvrtak također donosi vjetrovite prilike, osobito u prvom dijelu dana. Prevladavat će sunčano, tek prolazno s umjerenom naoblakom. Jutro će biti hladno, osobito u kopnenim krajevima, no danju toplije. 

U petak će biti uglavnom sunčano i razmjerno toplo. 

Stabilno vrijeme nastavit će se i za vikend.

Nova promjena vremena izgledna je s početkom novog radnog tjedna

