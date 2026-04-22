VREMENSKA PROGNOZA
Smiješe nam se sunčniji dani, no ubrzo nakon toga stiže nova promjena
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Iako se razvedrilo u dijelu zemlje, ima još povećane naoblake na istoku Hrvatske, u Gorskoj Hrvatskoj, na dijelu obale, pada mjestimice i slabija kiša.
U nastavku srijede kiše i pljuskova će još biti malo uglavnom u kopnenim krajevima, iako su pljuskovi još mogući i u Dalmaciji poslijepodne. Na moru puše jaka bura, olujni su udari vjetra pod Velebitom, ima ograničenja u prometu.
Četvrtak također donosi vjetrovite prilike, osobito u prvom dijelu dana. Prevladavat će sunčano, tek prolazno s umjerenom naoblakom. Jutro će biti hladno, osobito u kopnenim krajevima, no danju toplije.
U petak će biti uglavnom sunčano i razmjerno toplo.
Stabilno vrijeme nastavit će se i za vikend.
Nova promjena vremena izgledna je s početkom novog radnog tjedna.
