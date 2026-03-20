Sretan vam prvi dan proljeća. Evo kakvo vrijeme donosi

Petak je u cijeloj Hrvatskoj svanuo suh i prohladan. Na Jadranu prevladava vedrina, dok u dijelovima unutrašnjosti ima i oblaka. Puše slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, duž obale umjerena i jaka bura. Temperatura se u dijelovima unutrašnjosti spustila i do -3 stupnja, koliko je u 5 ujutro bilo u Vojniću.
Oglas
U nastavku dana djelomično sunčano i suho, rijetko gdje na kopnu možda uz kraći popodnevni pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena, mjestimice još i jaka bura. Najviša temperatura uglavnom između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.
Inače, danas u 15 sati i 46 minuta i astronomski počinje proljeće (klimatološki je već počelo s prvim danom ožujka).
Slično vrijeme očekujemo i za vikend. Uglavnom suho s izmjenom oblaka i sunčanih razdoblja. Samo ponegdje na kopnu može pasti vrlo malo kiše ili neki kraći lokalni pljusak, subota je po tom pitanju malo rizičnija na sjeveru unutrašnjosti, a nedjelja u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Noći i jutra hladni, na kopnu uz moguć slab mraz, osobito u slučaju vedrije noći. Danju će se temperatura držati uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.
Novi tjedan počinje slično, a promjena vremena uz moguću kišu izgledna je sa srijede na četvrtak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas