Sretan vam prvi dan proljeća. Evo kakvo vrijeme donosi

Slično vrijeme očekujemo i za vikend. Uglavnom suho s izmjenom oblaka i sunčanih razdoblja. Samo ponegdje na kopnu može pasti vrlo malo kiše ili neki kraći lokalni pljusak, subota je po tom pitanju malo rizičnija na sjeveru unutrašnjosti, a nedjelja u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Noći i jutra hladni, na kopnu uz moguć slab mraz, osobito u slučaju vedrije noći. Danju će se temperatura držati uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.