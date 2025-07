Stiže naglo pogoršanje vremena: Donosimo vam prognozu do kraja tjedna

Danas do kraja dana sunčano, vruće i sparno. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 32 do 36 °C, u planinskim krajevima oko 28 °C, a na Jadranu od 31 do 35 °C. Na Jadranu će puhati slab jugoistočnjak, a poslijepodne maestral. Temperature mora su od 24 do 26 °C, a ultravioletni indeks je visok do vrlo visok.