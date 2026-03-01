Temperature ostaju iznad prosjeka, ali početak ožujka donosi kišu

Početak tjedna donosi promjenjivije prilike i mjestimice malo kiše, no u nastavku tjedna prevladavat će suho vrijeme. Ujutro će se povremeno javljati kratkotrajna magla, a danju će biti duljih sunčanih razdoblja. Jutra će biti koji stupanj toplija, a dani i dalje neobično topli za dio godine u kojem se nalazimo, uz ugođaj pravog proljeća na samom klimatološkom početku tog godišnjeg doba. Priroda će se ubrzano buditi.