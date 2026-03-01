Oglas

Temperature ostaju iznad prosjeka, ali početak ožujka donosi kišu

01. ožu. 2026. 08:40
I nedjelja će proteći pod utjecajem anticiklone, dok će početkom novog tjedna, osobito u ponedjeljak, preko naših krajeva prolaziti nešto vlažniji zrak u višim slojevima atmosfere. Unatoč tome, zadržat će se temperature više od prosjeka za ovo doba godine.

Ujutro i prijepodne niska naoblaka i magla bit će najizraženije na Jadranu, posebno na sjevernom i srednjem dijelu obale. Kratkotrajne magle mjestimice su moguće i u nizinama te kotlinama unutrašnjosti. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od -1 do 3 °C u kopnenim predjelima te između 5 i 10 °C na moru, gdje će se oko podneva ponegdje javiti slab jugoistočni vjetar.

Tijekom poslijepodneva u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj zadržat će se pretežno sunčano vrijeme, ali će se prema večeri sa zapada postupno povećavati naoblaka. Vjetar će ostati slab, a dnevna temperatura bit će slična današnjoj, oko 17 °C. Na istoku zemlje također pretežno sunčano i neuobičajeno toplo, uz 15 do 17 °C i slab vjetar.

U Dalmaciji će na krajnjem jugu prevladavati sunčano vrijeme, dok će se u ostalim dijelovima još zadržavati niski oblaci, ponegdje ujutro i uz slabiju vidljivost. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak. Temperatura će se kretati od oko 13 °C u područjima s više oblaka do oko 18 °C ondje gdje će prevladavati vedrina.

Na zapadu zemlje očekuje se više oblaka, osobito na sjevernom Jadranu gdje se mjestimice može zadržati i magla. Navečer će se naoblaka proširiti i na gorska područja. U noći na ponedjeljak u Istri i Gorskom kotaru moguće je malo kiše. Dnevne vrijednosti temperature uglavnom između 13 i 15 °C.

Početak tjedna donosi promjenjivije prilike i mjestimice malo kiše, no u nastavku tjedna prevladavat će suho vrijeme. Ujutro će se povremeno javljati kratkotrajna magla, a danju će biti duljih sunčanih razdoblja. Jutra će biti koji stupanj toplija, a dani i dalje neobično topli za dio godine u kojem se nalazimo, uz ugođaj pravog proljeća na samom klimatološkom početku tog godišnjeg doba. Priroda će se ubrzano buditi.

I na Jadranu će u ponedjeljak, uz promjenjivu naoblaku, ponegdje pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Od utorka će zapuhati sjeverozapadnjak, uz pretežno ili djelomice sunčano vrijeme. I dalje je moguća pojava magle, osobito na sjevernom dijelu obale. Temperatura će ostati bez veće promjene, pa će se nastaviti razdoblje iznadprosječne topline.

