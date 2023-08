Tjedna prognoza: Temperature idu blizu 40

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Središte ciklone je nad Atlantikom zapadno od Velike Britanije i povezano je s ciklonom nad Skandinavijom i Baltikom. Nad europskim kopnom je polje visokog tlaka u kojem topao suhi zrak s zapada Afrike struji nad Pirinejski poluotok i zapadnu Europu. Slabo izražena hladna fronta stacionira se sjeverno od Alpa i razdvaja hladniju i toplu zračnu masu. Ostatak kaplje nestabilnog zraka koja je uzrokovala oborine i poplave u našim krajevima sporo se kao visinska ciklona premješta nad Crno more i utječe na vrijeme u istočnim krajevima Balkanskog poluotoka.

Srušen svjetski rekord: Izmjerena temperatura iznad 50 stupnjeva!

Vrijeme danas

Danas stabilno sunčano, uz promjenljivu naoblaku, u planinskim krajevima unutašnjosti slab razvoj dnevne naoblake. Na Jadranu će puhati slaba bura pojačana poodno Velebita. Bura će oslabjeti i skrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna od 25 do 28, uz obalu i na otocima od 29 do 33 °C.

Vrijeme u utorak

Sutra u utorak na blagdan Velike Gospe stabilno sunčano i vruće. U planinskim krajevima unutašnjosti slab razvoj dnevne naoblake. Noću i ujutro u dolinama unutrašnjosti i uz riječne tokove mjestimice magla. Na Jadranu će puhati slaba bura pojačana poodno Velebita. Bura će oslabjeti i skrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 13 do 16, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna od 27 do 31, uz obalu i na otocima od 30 do 34 °C.

Ostatak tjedna

U ostatku tjedna u unutrašnjosti sunčano i stabilno vrijeme s jutarnjom maglom uz riječne tokove. Temperature zraka u porastu. Krajem tjedna kratkotrajno povećanje naoblake uz malu vjerojatnost za slabu kišu mjestimice i to uglavnom u Slavoniji i Baranji. Na Jadranu pravi ljetni tjedan s obiljem sunca i poslijepodnevnim

maestralom. Temperature zraka u porastu i dalje tople noći, a dnevni maksimumi i do 38C. Temperatura mora je visoka te mjerimo od 26 do 28C, a prognoziramo

visok i vrlo visok UV indeks stoga oprez pri boravku na suncu sredinom dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.