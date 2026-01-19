Velika opasnost od hladnog vala, temperature će padati ispod -10

Vedro je duž većeg dijela obale, na istoku zemlje, tmurnije u središnjim predjelima, u Gorskom kotaru i Lici. U vedrim predjelima su temperature znatno niže, -7,4 u Osijeku, -11 na Zavižanu. Zbog niskih temperatura na snazi je upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na hladni val.