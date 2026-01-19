VREMENSKA PROGNOZA
Velika opasnost od hladnog vala, temperature će padati ispod -10
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Vedro je duž većeg dijela obale, na istoku zemlje, tmurnije u središnjim predjelima, u Gorskom kotaru i Lici. U vedrim predjelima su temperature znatno niže, -7,4 u Osijeku, -11 na Zavižanu. Zbog niskih temperatura na snazi je upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na hladni val.
U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano, u dijelovima Gorske Hrvatske moguće da će se veći dio dana zadržati tmurnije, što zbog magle što zbog naoblake.
Utorak donosu također hladne i pretežno sunčane prilike. Temperature će se ujutro mjestimice spuštati i desetak stupnjeva ispod nule.
U srijedu slijedi naoblačenje, oborine će uglavnom biti na području Dalmacije, češće poslijepodne i navečer. Bit će vrlo hladno, osobito ujutro u kopnenim krajevima.
Tijekom četvrtka će se kiša i pljuskovi proširiti i drugdje duž obale i uz Jadran. Hladnoća će početi popuštati.
I krajem radnog tjedna, u petak, također treba uglavnom računati na oborinu duž Jadrana i uz Jadran. Posvuda će biti manje hladno.
U noći na subotu jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, lokalno izraženijim, osobito duž Jadrana i uz Jadran.
U nedjelju će oborina uglavnom biti duž Jadrana i uz Jadran, dok će drugdje biti većinom auho.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas