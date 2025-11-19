Oglas

Velika promjena vremena: Stižu minusi, snijega će biti u nizinama diljem zemlje

Tea Blažević
19. stu. 2025. 07:06
snijeg, mećava, snježna oluja, šetnja u snijegu
Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno je oblačno diljem unutrašnjosti Hrvatske, vedro duž obale, osobito sjevernog i srednjeg dijela Jadrana, dok na krajnjem jugu čak ima slabe oborine. U nastavku srijede također će u južnim predjelima mjestimice još biti kiše, krajem dana i u noći i drugdje duž obale. 

Četvrtak donosi češću oborinu, lokalno i izraženiju duž Jadrana i uz Jadran, osobito navečer i tijekom noći, kad slijedi jače pogoršanje diljem zemlje. 

U petak diljem zemlje kiša, pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, na kopnu snijeg, čak i u nizinama, osobito zapadne unutrašnjosti, navečer i u noći na subotu i u središnjim predjelima.

Subota će biti prva zimska, u unutrašnjosti će padati snijeg, puhat će jak vjetar sjevernog smjera, osobito pod Velebitom, gdje će biti i olujne bure. 

Tek u nedjelju postupno smirivanje vremena. Jutro će biti hladno, osobito u gorskim predjelima, oko -5 stupnjeva. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
