UGRIZ ZIME
Velika promjena vremena: Stižu minusi, snijega će biti u nizinama diljem zemlje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem unutrašnjosti Hrvatske, vedro duž obale, osobito sjevernog i srednjeg dijela Jadrana, dok na krajnjem jugu čak ima slabe oborine. U nastavku srijede također će u južnim predjelima mjestimice još biti kiše, krajem dana i u noći i drugdje duž obale.
Četvrtak donosi češću oborinu, lokalno i izraženiju duž Jadrana i uz Jadran, osobito navečer i tijekom noći, kad slijedi jače pogoršanje diljem zemlje.
U petak diljem zemlje kiša, pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, na kopnu snijeg, čak i u nizinama, osobito zapadne unutrašnjosti, navečer i u noći na subotu i u središnjim predjelima.
Subota će biti prva zimska, u unutrašnjosti će padati snijeg, puhat će jak vjetar sjevernog smjera, osobito pod Velebitom, gdje će biti i olujne bure.
Tek u nedjelju postupno smirivanje vremena. Jutro će biti hladno, osobito u gorskim predjelima, oko -5 stupnjeva.
