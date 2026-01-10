VIDEO / Ovo nije viđeno do 1994. godine: Kod Zadra snimljena pijavica

Screenshot / X

U petak u poslijepodnevnim satima kod Petrčana, nedaleko od Zadra, zabilježena je snažna pijavica – rijedak i dojmljiv meteorološki fenomen koji je s mora prešao na kopno i uznemirio mještane.

Ova snažna vrtložna oluja, koja je s mora prešla na kopno, izazvala je pažnju i uznemirenje među mještanima, piše Zadarski.hr.

Pijavica je svojim moćnim vrtlogom podigla valove na moru i stvarala impresivne prizore u zraku.

Ovo podsjeća na to koliko priroda može biti moćna i nepredvidiva te koliko je važno biti spreman na brze promjene vremena, posebno u ovom dijelu Hrvatske.

Portal 24sata navodi da je ovaka moćna pijavica zadnji put zabilježena 1994. godine i pojavila se kod Bibinja, a napravila je značajnu štetu.