Oglas

rijedak fenomen

VIDEO / Ovo nije viđeno do 1994. godine: Kod Zadra snimljena pijavica

author
N1 Info
|
10. sij. 2026. 11:58
pijavica kod zadra
Screenshot / X

U petak u poslijepodnevnim satima kod Petrčana, nedaleko od Zadra, zabilježena je snažna pijavica – rijedak i dojmljiv meteorološki fenomen koji je s mora prešao na kopno i uznemirio mještane.

Oglas

Ova snažna vrtložna oluja, koja je s mora prešla na kopno, izazvala je pažnju i uznemirenje među mještanima, piše Zadarski.hr.

Pijavica je svojim moćnim vrtlogom podigla valove na moru i stvarala impresivne prizore u zraku.

Ovo podsjeća na to koliko priroda može biti moćna i nepredvidiva te koliko je važno biti spreman na brze promjene vremena, posebno u ovom dijelu Hrvatske.

Portal 24sata navodi da je ovaka moćna pijavica zadnji put zabilježena 1994. godine i pojavila se kod Bibinja, a napravila je značajnu štetu.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
klimatske promjene pijavica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ