Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, sunčanije su prilike prema istoku unutrašnjosti. U središnjim predjelima lokalno ima oborine, kao i u Gorskoj Hrvatskoj te duž Jadrana. Na dijelu obale je već zapuhalo jugo, a južno strujanje bit će sve dominantnije. U nastavku nedjelje bit će mjestimice oborine, češće u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj, prema večeri i na istoku zemlje.