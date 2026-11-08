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VREMENSKA PROGNOZA

Nevjerojatan obrat: Ponegdje i do 20 stupnjeva, najprije obilna kiša, potom snijeg

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Tea Blažević
|
08. stu. 2026. 09:05
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Pixabay/ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu Tee Blažević.

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Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, sunčanije su prilike prema istoku unutrašnjosti. U središnjim predjelima lokalno ima oborine, kao i u Gorskoj Hrvatskoj te duž Jadrana. Na dijelu obale je već zapuhalo jugo, a južno strujanje bit će sve dominantnije. U nastavku nedjelje bit će mjestimice oborine, češće u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj, prema večeri i na istoku zemlje.

onedjeljak će početi tmurnije, lokalno s slabom kišom, no u drugom dijelu dana bit će u mnogim krajevima sunčanih razdoblja. Kasnije poslijepodne i navečer sa zapada jače naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima.

Utorak će donijeti pretežno oblačne prilike, mjestimice izraženiju kišu.

U nastavku tjedna sve toplije, uz južinu, no kiša će biti česta, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Unatoč tome, bit će iznadprosječno toplo, tijekom četvrtka lokalno i do 20 stupnjeva, ne samo na moru nego i u kopnenim krajevima.

Kraj tjedna mogao bi donijeti novi obrat, obilnu kišu, nagli pad temperatura mjestimice i snijeg.

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Teme
tea blažević vremenska prognoza

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