za točne rezultate
Ako idete na analizu krvi ili urina, ovo trebate znati: Izbjegnite česte pogreške
Znate li da kava ili brza šetnja mogu potpuno promijeniti rezultate? Pravilna priprema za vađenje krvi ključna je za točnu dijagnozu i vaš miran san.
Ako uzorak nije valjan, liječenje može krenuti pogrešnim smjerom. Odgovor na vaše dvojbe je jasan: prazan želudac i čaša obične vode vaši su jedini saveznici, dok sve ostalo može stvoriti lažnu sliku o vašem zdravstvenom stanju, piše krstarica.com.
Zašto su rezultati ponekad netočni?
Mnogi pacijenti žive u zabludi da je dovoljno samo preskočiti doručak na dan analize. Međutim, proces počinje mnogo ranije. Obilan i masan obrok prethodne večeri može uzrokovati da krvna plazma postane "mliječna“. Zamislite to kao pokušaj liječnika da gledaju kroz zamagljen prozor – precizna mjerenja postaju nemoguća. Zato se savjetuje da posljednji obrok bude lagan i pojeden najkasnije do 19 sati.
Pravilna priprema za vađenje krvi i tjelesna aktivnost
Možda smatrate da je jutarnje trčanje do doma zdravlja zdrava navika, ali prije davanja uzorka to je velika pogreška. Tjelesni napor, čak i penjanje uz stepenice, može privremeno povisiti razine određenih enzima i promijeniti broj leukocita. Tijelo na napor reagira stresom, a laboratorijski nalaz to će zabilježiti kao potencijalni problem. Ostanite mirni i sjedite barem 15 minuta prije nego što uđete u ordinaciju kako bi se parametri stabilizirali.
Popis zabranjenih stvari
Kako bi priprema za vađenje krvi bila uspješna, obratite pozornost na sljedeće:
- Kava i čaj: kofein je diuretik i stimulans koji mijenja tlak i razinu šećera.
- Sokovi: čak i oni "bez šećera“ pokreću metaboličke procese.
- Alkohol: strogo zabranjen 24 sata prije analize jer utječe na jetrene enzime.
- Cigarete: pušenje neposredno prije vađenja krvi mijenja koncentraciju kisika i bijelih krvnih stanica.
Tajna savršeno čistog uzorka urina
Kada je riječ o analizi urina, pravila su jednako stroga. Uzimaju se isključivo prvi jutarnji urin i to srednji mlaz. To je ključno jer prvi mlaz ispire bakterije s kože i uretre koje bi mogle lažno upućivati na infekciju. Temeljita higijena toplom vodom, bez agresivnih sapuna, osigurat će da nalaz bude kristalno jasan i vjerodostojan.
