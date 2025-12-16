Ako idete na analizu krvi ili urina, ovo trebate znati: Izbjegnite česte pogreške

Možda smatrate da je jutarnje trčanje do doma zdravlja zdrava navika, ali prije davanja uzorka to je velika pogreška. Tjelesni napor, čak i penjanje uz stepenice, može privremeno povisiti razine određenih enzima i promijeniti broj leukocita. Tijelo na napor reagira stresom, a laboratorijski nalaz to će zabilježiti kao potencijalni problem. Ostanite mirni i sjedite barem 15 minuta prije nego što uđete u ordinaciju kako bi se parametri stabilizirali.