Crveno meso zamijenili su ovom namirnicom: Razlika je nevjerojatna

Novo istraživanje provedeno u Finskoj i objavljeno u uglednom časopisu European Journal of Nutrition pokazalo je da jednostavna promjena u prehrani može donijeti iznimne rezultate.
Muškarci koji su crveno meso zamijenili mahunarkama ne samo da su izgubili tjelesnu težinu, nego su poboljšali i razinu kolesterola – i to bez smanjenja unosa kalorija, piše Metropolitan.
Kako je teklo istraživanje?
U istraživanju je sudjelovalo 102 zdrava muškarca, prosječne dobi od 38 godina. Tijekom šest tjedana bili su podijeljeni u dvije skupine:
- Skupina “meso” tjedno je unosila 760 g crvenog i prerađenog mesa, što odgovara prosječnom unosu u Finskoj. Meso je činilo 25 % dnevnih potreba za proteinima.
- Skupina “mahunarke” tjedno je unosila samo 200 g mesa, dok su ostatak proteina dobivali iz mahunarki poput graha i leće. Mahunarke su činile 20 % proteina u njihovoj prehrani, a meso samo 5 %.
Važno je naglasiti da sudionici nisu imali ograničenja u količini kalorija koje su smjeli pojesti. Znanstvenici su pratili njihovu prehranu te obavili analize krvi i urina na početku i na kraju eksperimenta.
Rezultati – manje mesa, više zdravlja
Nakon šest tjedana muškarci iz skupine koja je jela mahunarke u prosjeku su izgubili 0,9 kg, dok je skupina koja je jela meso izgubila samo 0,2 kg. Zanimljivo je da su oni koji su jeli više graha dnevno unosili 240 kalorija više od članova mesne skupine.
Skupina koja je konzumirala mahunarke također je pokazala veće poboljšanje razine LDL kolesterola, što je važan čimbenik u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Osim toga, njihov unos vlakana i zdravih masnoća bio je znatno viši.
Kako u prehranu uključiti više mahunarki?
Za poboljšanje zdravlja ne morate potpuno prestati jesti meso – dovoljno je nekoliko puta tjedno dio obroka zamijeniti mahunarkama. Evo nekoliko jednostavnih ideja:
- Burgeri “pola-pola” – pripremite pljeskavice od mješavine zgnječenog graha i nemasne govedine.
- Povrće s slanutkom – ispecite slanutak s povrćem i poslužite uz manju porciju mesa.
- Tjestenina s bijelim grahom – dodajte grah u umak kako biste ga obogatili proteinima i vlaknima.
Istraživanje pokazuje da već male promjene u prehrani mogu donijeti vidljive zdravstvene koristi. Uvrštavanje mahunarki poput graha, leće ili slanutka u tjedni jelovnik jednostavan je i cjenovno pristupačan način za poboljšanje zdravlja srca i kontrolu tjelesne težine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
