Stručnjaci upozoravaju: Dehidrirati zimi je lakše nego što mislite

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se dehidracija zimi često zanemaruje, što povećava rizik od umora, mentalne magle i ozbiljnijih problema s bubrezima.
Održavanje odgovarajuće hidratacije tijekom zimskih mjeseci može biti iznenađujuće teško, no stručnjaci ističu da je jednako važno – ako ne i važnije – nego ljeti.
Yadira Santiago Banuelos, klinička docentica i praktičarka obiteljske medicine na Fakultetu za sestrinstvo Sveučilišta Purdue, kaže da hidratacija ima ključnu ulogu u svemu, od zdravlja kože do imuniteta kada temperature padnu, piše Euronews.
„Kada smo iznutra dobro hidrirani, bolje je hidrirana i naša koža, što pomaže kod suhoće“, rekla je Banuelos. „Također pomaže u podmazivanju zglobova, što nam je itekako važno dok, primjerice, čistimo snijeg.“
Hidratacija podupire i imunološki sustav tijekom vrhunca sezone prehlada i gripe. „Pomaže u održavanju vlažnog sloja sluznice koji sprječava prodor virusa i bakterija tijekom zime“, dodala je.
Zašto se zimska dehidracija lako zanemaruje
Banuelos ističe da ljudi često podcjenjuju rizik od dehidracije tijekom hladnijih mjeseci.
„Zimu obično ne povezujemo s dehidracijom, pa u tim mjesecima ne razmišljamo aktivno o tome pijemo li dovoljno vode“, objasnila je.
Istodobno, prirodni osjećaj žeđi slabi. „Naši receptori za žeđ zapravo se smanjuju za oko 40 posto“, rekla je Banuelos, što znači da ljudi mogu već biti dehidrirani kada osjete žeđ.
Hladno vrijeme doprinosi i na manje očite načine. Suhi zrak izvlači vlagu iz kože, ljudi zimi češće mokre, a znojenje se i dalje događa – iako je manje primjetno.
„I dalje se znojimo, ali to često ne primjećujemo jer znoj u hladnoći brže isparava“, dodala je.
Koji su zdravstveni rizici dehidracije?
Prema Banuelos, dehidracija može uzrokovati niz simptoma, ovisno o težini, uključujući vrtoglavicu, suhu kožu, ispucale usne, osjećaj slabosti i mentalne magle te umor.
Dugotrajnija dehidracija može biti znatno ozbiljnija. „Može povećati rizik od težih posljedica, uključujući probleme s bubrezima, poput zatajenja bubrega i povećanog rizika od bubrežnih kamenaca.“
Koliko vam vode zapravo treba?
Često spominjana preporuka da treba piti osam čaša vode dnevno možda nije dovoljna za sve.
„Muškarcima je obično potrebno više – oko 13 čaša ili 104 unce (otprilike tri litre) vode dnevno“, rekla je Banuelos. „Ženama je u prosjeku potrebno oko devet čaša ili 72 unce (otprilike dvije litre) dnevno.“
Potrebe se mogu povećati tijekom trudnoće ili dojenja, kada ženama može biti potrebna količina vode slična onoj koju trebaju muškarci.
