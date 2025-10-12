Dodavanjem jednog sastojka u kavu možete smanjiti nagli skok šećera u krvi

Za razliku od masnih kiselina dužeg lanca, MCT masti brzo se probavljaju u jetri, gdje se koriste kao trenutni izvor energije ili pretvaraju u ketone.

Ketoni su spojevi koji nastaju razgradnjom masti i mogu poslužiti kao alternativno gorivo za mozak, koji inače koristi glukozu. Zahvaljujući tome, MCT ulje može pomoći u povećanju mentalne jasnoće i fokusa.