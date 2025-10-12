Dodavanjem jednog sastojka u kavu možete smanjiti nagli skok šećera u krvi

Mnogi ljudi ne mogu zamisliti jutro bez šalice kave, no ona nije uvijek najbolji izbor kada se pije na prazan želudac. Ipak, dodavanjem nekoliko zdravih sastojaka možete je pretvoriti u napitak koji ne samo da razbuđuje, nego i koristi vašem organizmu.
Gastroenterolog Saurabh Sethi nedavno je podijelio savjet kako jutarnju kavu učiniti „boljim izborom“ — dodavanjem jednog jednostavnog sastojka: cimeta, prenosi Klix.
„Samo prstohvat cimeta može pomoći u snižavanju naglog porasta šećera u krvi te dodati snažne antioksidanse“, objašnjava dr. Sethi.
Prema portalu Healthline, studije pokazuju da cimet može sniziti razinu glukoze u krvi, kolesterola i triglicerida kod osoba s dijabetesom. Kako bi se smanjio rizik od mogućih nuspojava, preporučuje se koristiti cejlonski cimet, koji se smatra blažim i sigurnijim od uobičajenijeg kasijskog (kineskog) cimeta.
MCT ulje – energija i podrška mozgu
Osim cimeta, dr. Sethi preporučuje i MCT ulje — dodatak prehrani koji sadrži srednjelančane trigliceride, prirodno prisutne u kokosovom ulju.
„Dobiva se iz kokosa i pruža stabilan izvor energije, a ujedno podržava i zdravlje mozga“, ističe liječnik.
Za razliku od masnih kiselina dužeg lanca, MCT masti brzo se probavljaju u jetri, gdje se koriste kao trenutni izvor energije ili pretvaraju u ketone.
Ketoni su spojevi koji nastaju razgradnjom masti i mogu poslužiti kao alternativno gorivo za mozak, koji inače koristi glukozu. Zahvaljujući tome, MCT ulje može pomoći u povećanju mentalne jasnoće i fokusa.
Kakao u prahu – gorčina koja hrani crijeva
Na kraju, dr. Sethi preporučuje i dodavanje kakaa u prahu u jutarnju kavu.
„Kakao je bogat polifenolima i djeluje u sinergiji s kavom kako bi nahranio korisne crijevne bakterije. Polifenoli u čokoladi mogu pomoći u povećanju razine dobrih bakterija poput laktobacila i bifidobakterija“, pojašnjava on.
Tamna čokolada i kakao sadrže biološki aktivne spojeve koji djeluju kao antioksidansi — pomažu u snižavanju LDL („lošeg“) kolesterola, sprječavaju oštećenje stanica, štite krvne žile od ukočenosti, poboljšavaju regulaciju šećera u krvi te mogu poduprijeti zdravlje mozga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
