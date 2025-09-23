Vaša ledena kava je vodenasta i bezukusna? Ovo je razlog

Otkrivajući pravi postupak, stručnjak za kavu kaže da kada imate čašu s ledom, trebate uzeti poseban vrč. Zatim "uzmete svoj vrući espresso." Ali "hoćete li ga preliti preko leda? Ne. Uzet ćete sladilo, staviti ga u taj odvojeni vrč, uliti vrući espresso unutra i pustiti da se okusi sjedine – a što je najvažnije, otopit ćete sladilo kako bi se ravnomjerno pomiješalo s mlijekom."