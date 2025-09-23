Vaša ledena kava je vodenasta i bezukusna? Ovo je razlog

Vlasnik kafića objasnio je da razlog zašto vaša kava ima loš okus možda nema nikakve veze s kavom ili mlijekom koje koristite. Umjesto toga, stvar je u načinu pripreme.
Oglas
Na TikToku, Josh, poznat kao @joshdrinkscoffee, otkrio je čestu pogrešku koju ljudi rade: misle da je problem u sastojcima, a zapravo je u načinu na koji ih koriste, prenosi Express.
Dijeleći savjet sa svojim pratiteljima, rekao je: "Žao mi je što vam moram reći, ali cijelo ste vrijeme krivo radili ledene latte kave." Pokazujući 'najčešću pogrešku' kod pripreme ledenih lattea kod kuće, objasnio je da je "najvažnija stvar redoslijed kojim slažete ledeni latte."
Nazvavši ledeni latte "Beyoncé među kavama", objasnio je da mnogi ljudi "prvo stave led, zatim uzmu vrući espresso i uliju ga direktno preko leda." Ali pita se zašto to rade jer kad "prelijete vruću tekućinu preko leda", što se dogodi? "Da, točno, led se otopi i pretvori u vodu."
Što još ne raditi
U još jednom važnom savjetu "što ne raditi", upozorio je da se sladila – poput sirupa, umaka ili meda – ne bi trebala dodavati na samom kraju procesa. Prema Joshu, ako to učinite, sladilo će ostati "suspendirano u hladnoj tekućini" umjesto da se otopi. Rezultat? Kada pijete svoj ledeni latte, dobit ćete ili prejak okus karamele ili potpuno blagu, vodenastu kavu s mlijekom.
Otkrivajući pravi postupak, stručnjak za kavu kaže da kada imate čašu s ledom, trebate uzeti poseban vrč. Zatim "uzmete svoj vrući espresso." Ali "hoćete li ga preliti preko leda? Ne. Uzet ćete sladilo, staviti ga u taj odvojeni vrč, uliti vrući espresso unutra i pustiti da se okusi sjedine – a što je najvažnije, otopit ćete sladilo kako bi se ravnomjerno pomiješalo s mlijekom."
Dodatan korak
Dodao je i opcionalan korak: "Možete promiješati espresso i sladilo zajedno. Zatim, hoćete li to polutoplo preliti preko leda? Ne. Uzet ćete mlijeko i uliti ga u vrč s espressom i sladilom, jer nije toliko hladno kao led i neće otopiti led."
"Tek tada ćete tu smjesu preliti u čašu s ledom. I hoćete li tu stati? Ne. Prelit ćete ono što je u čaši natrag u vrč, pa ponovno u čašu. A rezultat je savršeno izbalansirani ledeni latte koji će imati isti okus u svakom gutljaju."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas