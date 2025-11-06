Europi prijeti val infekcija otpornih na antibiotike: Koje su skupine ljudi najugroženije?

Istraživači su analizirali podatke iz više od 12,8 milijuna rutinskih testova krvi na bakterijske infekcije u 29 europskih zemalja između 2010. i 2019. godine. Na temelju tih podataka predvidjeli su kako bi se stope infekcija krvotoka otpornima na lijekove mogle mijenjati do 2050. godine.