Evo što će se dogoditi vašoj jetri kada prestanete piti alkohol

Nije tajna da alkohol utječe na zdravlje vaše jetre. Unatoč tome, Nacionalni institut za zlouporabu alkohola i alkoholizam (NIAAA) primjećuje da je konzumacija alkohola u Sjedinjenim Državama jedan od najvećih problema. Prema Nacionalnom istraživanju o uporabi droga i zdravlju (NSDUH) iz 2019., "14,5 milijuna (gotovo 15 milijuna) ljudi u dobi od 12 i više godina (5,3% ove dobne skupine) imalo je poremećaj ovisnosti o alkoholu (AUD), piše The Healthy.

“Skloni smo ignorirati potrebe naše jetre, jer iako možete osjetiti kako vam srce kuca, pluća dišu i želudac kruli, zapravo nemate osjetilnu vezu s onim što tvoja jetra radi«. “Većina toksina (uključujući alkohol) apsorbira se u vašim crijevima i prolazi kroz jetru na obradu prije nego što se distribuira u ostatak tijela”, kaže dr. Adam Scioli.

Uz sezonu blagdanskih zabava i depresivnog siječnja na pomolu, ima smisla razmisliti o učinku alkohola na vaše tijelo, vaše mentalno zdravlje, vaš posao i vaše odnose. “Gotovo dvije trećine jetre može biti gotovo uništeno, a organ će se moći sam rekonstruirati,” objašnjava dr. J. Wes Ulm, američki liječnik, medicinski istraživač i stručnjak za bioinformatiku. “Ovo pruža neke dobre vijesti za alkoholičare i druge s kroničnom bolešću jetre”, dodao je.

Ako više naginjete zdravom životu i bezalkoholnim alkoholnim pićima, želite li smanjiti konzumaciju alkohola ili vas samo zanimaju učinci koje prestanaka njegovog konzumiranja može imati, tada je važno naučiti što se događa s vašom jetrom kad pijete – i kad prestanete.

Jetra će se regenerirati

Alkohol može uzrokovati različite stupnjeve oštećenja jetre ovisno o konzumiranoj količini, kao i utjecaju drugih zdravstvenih stanja koje osoba može imati na zdravlje jetre. “Vrste ozljeda koje alkohol može prouzročiti kreću se od nakupljanja masnoće u jetri ili steatoze do upale jetre, hepatitisa do ožiljaka ili ciroze”, objašnjava dr. Lamia Haque, stručnjakinja za ovisnosti na Yale New Bolnica Haven. Dr. Haque je hepatolog (specijalist za jetru) i liječnik za liječenje ovisnosti koja liječi pacijente s bolestima jetre i pratećim poremećajima ovisnosti. “Budući da bolest jetre može biti tiha u svojim ranim fazama, ponekad može iznenaditi pacijente ako se abnormalnost pokaže u njihovoj krvnoj slici”, kaže dr. Haque.

Kada osoba prestane piti alkohol, često dolazi do poboljšanja kod oštećenja jetre. Ako je ozljeda blaga, može se potpuno poništiti, a ako je ozljeda kroničnija, može se djelomično poboljšati, ali to je još uvijek povezano s dobrobitima za zdravlje,” kaže dr. Haque. “Preporučamo da pacijenti s kroničnom bolešću jetre ili drugim čimbenicima rizika izbjegavaju alkohol kako bi smanjili mogućnost daljnjeg oštećenja jetre, a važno je napomenuti da je prestanak pijenja u bilo kojoj fazi bolesti jetre povezan s dobrobitima, piše The Healthy.

Upala se smanjuje

Kronična upala je problem koji može dovesti do raznih stanja, kao što su artritis, astma, dijabetes, rak, Alzheimerova bolest i bolesti srca. Simptome kronične upale može biti teže uočiti nego simptome akutne upale.

Klinika Cleveland također navodi znakove kronične upale koji uključuju bol u trbuhu, bol u prsima, umor, bol u zglobovima i osip na koži.

“Ovaj organ ima izvanrednu sposobnost regeneracije”, kaže dr. Ulm. “Kod alkoholne bolesti jetre, neposredan uzrok za mnoge jetrene probleme je upalni odgovor jer organ trpi svoje prve napade od toksina povezanih s alkoholom, proces koji se hrani i pogoršava. Prestanak pijenja prekida ovaj krug kronične upale koja na kraju može dovesti do ciroze, ključnog prvog koraka u izlječenju.”

Sadržaj masnoće će se smanjiti

Prema Harvard Healthu, bolest masne jetre je u porastu, čak i među nealkoholičarima, i utječe na otprilike 20 do 40% stanovništva SAD-a. “Bolest masne jetre jedan je od prvih znakova oštećenja jetre i može se pojaviti akutno nakon jednog opijanja”, kaže dr. Ulm. “Kad se prestane s pićem, masni ‘štrum’ u cijelom tkivu počinje se smanjivati”, dodao je.

Regulira se šećer u krvi

Kada prestanete piti alkohol, jetra obnavlja svoju sposobnost regulacije šećera u krvi, pomažući u suzbijanju inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2. “Jetra oštećena pretjeranim unosom alkohola gubi dio svoje osjetljivosti na inzulin, pridonoseći inzulinskoj rezistenciji koja je klasična manifestacija dijabetesa tipa 2”, objašnjava dr. Ulm. “Prestanak konzumacije alkohola, zauzvrat, nudi jetri prostor za disanje koji joj je potreban da obnovi ovu ključnu funkciju, što joj zauzvrat pomaže da rekonstruira svoju ulogu regulatora šećera u krvi i smanji rizik od dijabetesa”, dodao je.

Protok krvi će vam se poboljšati

Jetra opterećena alkoholom utječe na cijeli krvožilni sustav. “Ako se jetra zaguši ožiljnim tkivom, to će izazvati povratak ostatka krvožilnog sustava, što može dovesti do zatajenja srca”, kaže Scioli. Kako vaša jetra postaje oštećena alkoholom, postoji potencijalna kaskada posljedica u cijelom tijelu.

Prestanak konzumiranja alkohola također će pozitivno utjecati na vaše seksualno zdravlje. “Konzumacija alkohola koči protok krvi”, kaže Daniel Atkinson, klinički voditelj liječenja, koji objašnjava da to “može dovesti do muške erektilne disfunkcije”, a kod žena može “uzrokovati poremećaj menstrualnog ciklusa i čak dovesti do zaustavljanja ovulacije.”

Vaša koža će postati ljepša

Koža je najveći tjelesni organ za detoksikaciju. Ako vaša jetra ne radi ispravno zbog konzumiranja alkohola, vaša koža to vjerojatno pokazuje.

“Alkohol može pogoršati crvenilo lica, posebno kod onih koji su već predisponirani za rosaceu”, kaže Carmen Castilla, certificirana dermatologinja iz New Yorka. “Kako se razgrađuje u tijelu, alkohol potiče oslobađanje histamina, za koji se smatra da širi krvne žile što dovodi do crvenila lica. Prestanak konzumiranja alkohola može pomoći u ublažavanju crvenila i rozaceje.”

Osim toga, alkohol je diuretik, što znači da potiče gubitak vode pojačanim mokrenjem. “Dehidracija može dovesti do suhe kože bez sjaja”, objašnjava dr. Castilla te dodaje: “Trebat će vam neko vrijeme da rehidrirate vašu kožu; međutim, prestanak pijenja alkohola može poboljšati blistavost i sjaj vaše kože.”

Bolje ćete spavati

Onesvijestiti se nakon noći prepune alkohola nije isto što i dobro se odmoriti, što dobro zna svatko tko se ikada probudio iscrpljen jutro nakon izlaska. “Alkohol vam može pomoći da zaspite u početku, ali u konačnici poremeti vaš ciklus spavanja”, kaže dr. Castilla. “Prestanak konzumiranja alkohola može vam pomoći da se bolje naspavate i ujutro izgledate osvježeni”, kaže dr. Castilla.

Jetra je ključni organ u našem tijelu, iako se često zaboravlja u svakodnevnom životu. Ima značajnu ulogu u metabolizmu i preradi hranjivih tvari, lijekova i potencijalnih toksina, kao iu proizvodnji važnih tvari koje tijelo koristi. Zbog središnjeg mjesta jetre u našem zdravlju, stvari poput sna mogu biti ugrožene ako osoba ima uznapredovalu bolest jetre.

Vaše mentalno zdravlje će se poboljšati

Alkohol je depresiv. “Otprilike 40% teških konzumenata alkohola će razviti depresiju ili stanje sa sličnim simptomima”, kaže dr. Atkinson. “Prema studiji objavljenoj u Archives of General Psychiatry, ‘uporaba alkohola djeluje na pokretanje genetskih markera koji povećavaju rizik od depresije.’”

“Za one koji žele usvojiti zdravije navike pijenja u Novoj godini, odricanje od alkohola u siječnju odličan je način za početak”, kaže dr. Atkinson te dodaje: “Da parafraziram uhodani kliše – umjerenost je za cijeli život, a ne samo za novu godinu”.

