može biti opasno
Hemofilija: Uzrok, simptomi i kako se točno tretira ovaj opasni poremećaj u krvi?
Hemofilija je rijetki poremećaj kod kojega se krv ne zgrušava kako bi trebala. Ovo onda znači da će krvarenje nakon ozljeda trajati dulje. Može se odnositi i na unutarnje krvarenje, u organima, što onda može biti opasno za zdravlje.
Hemofilija je genetski poremećaj krvi.
Uzrokuje dulje krvarenje od normalnoga nakon raznih ozljeda, a može uzrokovati i probleme sa zglobovima ili krvarenje u mozgu.
Tretira se na razne načine kako bi se ublažili simptomi.
Kako prepoznati hemofiliju?
Hemofilija se može prepoznati po raznim simptomima koji će ovisiti o razini ozljede, odnosno veličini i dubini porezotine. Isto tako, hemofilija može biti jače istaknuta i javiti se samo nakon operacije ili jače ozljede, a može se javiti i nakon malog reza.
Uz nju se često javlja i bol u zglobovima ili naticanje zglobova kao posljedica unutarnjeg krvarenja.
Simptomi hemofilije su:
- jako krvarenje nakon male ozljede, porezotine ili nakon vađenja zuba
- lako nastajanje masnica
- krvarenje nakon cijepljenja
- krv u urinu ili stolici
- krvarenje iz nosa bez razloga
Zašto dolazi do hemofilije?
Kada tijelo ne proizvodi dovoljno ugrušaka za sprječavanje krvarenja, dolazi do hemofilije. Isto tako, tri su vrste hemofilije, to su hemofilija A, B i C. Najčešća je hemofilija A.
Ovaj poremećaj se u većini sljučajeva nasljeđuje genetski, a to znači da je osoba već rođena s manjim faktorom zgrušavanja krvi. S druge strane, javlja se i tijekom života, bez genetske predispozicije.
Neke osobe će imati ovaj poremećaj krvi zbog mutacije gena.
Često se javlja u trudnoći, kao i kod osoba koje imaju stanja i bolesti poput raka, autoimuna stanja ili multiple skleroze.
Koje su komplikacije hemofilije?
Sama pojava čestog obilnog krvarenja može znatno utjecati na kvalitetu života. Može doći do svakodnevne anksioznosti ili do depresije, kronične boli, a povećava se i rizik od srčanih bolesti.
Također, u rijetkim slučajevima može doći do krvarenja u mozgu. Osobe koje imaju hemofiliju bi trebale potražiti pomoć liječnika ako se pojave česte glavobolje, dvostruki vid ili ako su stalno umorne.
Kako se hemofilija tretira?
Prije svega, važno je posjetiti liječnika ako se javljaju simptomi poremećaja krvi. Liječnik će onda napraviti pretragu krvi kako bi vidio zgrušava li se krv kako treba. Na nalazima će se vidjeti i o kojem se tipu hemofilije radi. Testiranje se može raditi i na fetusu, kao i na novorođenčadi.
Hemofilija se najčešće tretira zamjenom faktora zgrušavanja intravenozno. Na ovaj način će se krv zgrušavati pravilno i neće dolaziti do obilnog krvarenja. U drugim slučajevima se mogu uzimati lijekovi za zgrušavanje krvi koji se onda uzimaju cijeli život.
Treba znati da se ovo stanje ne može izliječiti, već se samo smanjuju simptomi.
Zaključak
Hemofilija je poremećaj krvi u kojem se krv ne zgrušnjava kako treba pa često dolazi do jakog krvarenja. Može se prepoznati po nizu simptoma, ali i po pretragama krvi.
Osobe koje imaju ovo stanje najčešće moraju piti lijekove do kraja života jer se hemofilija ne može izliječiti, već se samo mogu ublažiti simptomi.
