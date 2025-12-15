Hemofilija: Uzrok, simptomi i kako se točno tretira ovaj opasni poremećaj u krvi?

Prije svega, važno je posjetiti liječnika ako se javljaju simptomi poremećaja krvi. Liječnik će onda napraviti pretragu krvi kako bi vidio zgrušava li se krv kako treba. Na nalazima će se vidjeti i o kojem se tipu hemofilije radi. Testiranje se može raditi i na fetusu, kao i na novorođenčadi.