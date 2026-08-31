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bol u leđima

Išijas i povišena temperatura: Što ovo znači i kada je vrijeme za uzbunu?

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31. kol. 2026. 22:37
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bole leđa
Pexels

Išijas je bol u donjem dijelu leđa koju uzrokuje pritiskanje ili kompresija živca. Bol se može osjetiti i u stražnjici i nozi. Osim boli se javlja i trnjenje i neugoda. Ipak, u nekim slučajevima se uz išijas javlja i povišena temperatura, koju uzrokuje određena infekcija.

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Išijas prati bol u donjem dijelu leđa, stražnjici i nozi. Ovo je vrlo neugodna bol koja se javlja i uz trnjenje, a nekada se javlja i povišena temperatura. U tom slučaju se radi o ozbiljnom stanju i potrebno je posjetiti liječnika.

Kako prepoznati išijas?

Išijas je bol u ishijadičnom živcu uzrokovana ozljedom ili iritacijom živca. Ishijadični živac pomaže nogama i stopalima da se kreću. Isto tako, pomaže i da se osjete dodiri, bolovi i slični osjeti u nogama.

Ovaj problem s leđima se može prepoznati po bolovima u leđima i nozi koja se može pogoršati kod kašljanja ili kihanja. Osim toga, javlja se trnjenje u nozi, a može se javiti i slabost u mišićima, gubitak kontrole mjehura ili probave.

Išijas i povišena temperatura

Kada se uz išijas javlja i povišena temperatura, ona je znak pojedinih infekcija. Odnosno, išijas sam po sebi najčešće ne uzrokuje povišenu temperaturu, već je temperatura odgovor na infekciju ili bolest koje se javljaju uz išijas.

Ove infekcije nastaju kada bakterije ili drugi mikroorganizmi inficiraju kralješke ili diskove.

Najčešće infekcije koje uzrokuju išijas i povišenu temperaturu su:

1. Infekcije kosti ili diska

Ove infekcije uključuju bol u donjem dijelu leđa, temperaturu i trnce, slabost i probleme s hodanjem. Najčešće se javljaju nakon operacije ili oslabljenog imuniteta.

2. Infekcija bubrega

Nekada će bol u leđima zapravo biti posljedica problema s bubrezima. Uz bolove će se onda javiti i problemi s mokrenjem. Može se javiti učestalo mokrenje, bol za vrijeme mokrenja, a javljaju se i mučnina i povraćanje

3. Sistemske infekcije

Određene bolesti koje zahvaćaju cijelo tijelo, mogu uzrokovati i išijas i povišenu temperaturu. Tu spadaju gripa, virusne infekcije, covid-19 ili bakterijske infekcije krvi.

Kada je potrebno posjetiti liječnika?

U slučaju kada se javlja išijas s povišenom temperaturom, potrebno je otkriti razlog temperature.

Ipak, kada je temperatura uz bolove u leđima ili nozi veća od 38°C, kada se javlja nagli gubitak kilograma, trnci, slabost ili gubitak kontrole mjehura ili probave, potrebno je što prije potražiti liječničku pomoć.

Isto tako, ako išijas traje dulje od nekoliko tjedana, javljaju se problemi s hodanjem i kada osoba koja ima išijas iza sebe ima ozljedu ili operaciju kralježnice ili kroničnu bolest, treba potražiti pomoć liječnika.

U ovim pojedinim slučajevima se može raditi o infekcijama ili neurološkim stanjima koje je potrebno detaljno ispitati.

Zaključak

Išijas je često stanje koje se može prepoznati po bolovima u donjem dijelu leđa ili nozi, kao i po trnjenju. Ipak, uz išijas se nekada javlja i povišena temperatura koja je znak nekog drugog stanja ili bolesti kao što su infekcije, upale ili neotkrivene bolesti.

Ako se ovi simptomi ignoriraju, može doći do raznih komplikacija. Zato je važno na vrijeme posjetiti liječnika.

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Teme
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