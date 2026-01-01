Ako ste trudni, možda ćete morati smanjiti dnevni unos omiljenih pića i slastica koje sadrže kofein.
Kako piše American Pregnancy Association, a prenosi Klix.ba, kofein kao stimulans obično povisuje krvni tlak i ubrzava rad srca, što bi se općenito trebalo izbjegavati tijekom trudnoće. Kofein također povećava učestalost mokrenja, što može dovesti do smanjenja razine tjelesne tekućine i moguće dehidracije.
Iako vi možda možete sigurno preraditi vlastiti unos kofeina, vaša beba nema istu sposobnost jer se njezin metabolizam još uvijek razvija. Čak i mala količina kofeina može uzrokovati promjene u obrascu spavanja ili uobičajenom obrascu kretanja bebe u kasnijim fazama trudnoće. Ne zaboravite da je kofein stimulans i da može i vas i vašu bebu držati budnima.
Kofein nije samo u kavi
Kofein se ne nalazi samo u kavi, već i u čaju, gaziranim pićima, čokoladi, energetskim napitcima te u nekim lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta. Također, mnogi lijekovi protiv migrene sadrže kofein. Zato je važno biti svjestan što se nalazi u hrani i pićima koje konzumirate.
Neki zdravstveni djelatnici savjetovat će vam da u potpunosti prestanete konzumirati kofein, dok će drugi odobriti ograničenu konzumaciju. Uvijek je najbolje posavjetovati se s liječnikom prije nego što sami donesete odluku.
Uzrokuje li kofein urođene mane kod ljudi?
Kofein može uzrokovati urođene mane, prijevremeni porod, smanjenu plodnost te povećati rizik od niske porođajne težine i drugih reproduktivnih poremećaja. Iako trenutačne studije na ljudima nisu potpuno uvjerljive, bolje je igrati na sigurno kada je riječ o zdravlju vaše bebe. Ti su učinci najčešće povezani s visokim unosom kofeina tijekom duljeg razdoblja.
Može li kofein uzrokovati pobačaj?
Studija objavljena u časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology pokazala je da žene koje konzumiraju 200 mg ili više kofeina dnevno imaju dvostruko veću vjerojatnost pobačaja u odnosu na one koje ne konzumiraju kofein.
Druga studija, objavljena u časopisu Epidemiology, nije pokazala povećan rizik kod žena koje su pile minimalne količine kave dnevno (između 200 i 350 mg).
Zbog oprečnih zaključaka brojnih studija, organizacija March of Dimes navodi da bi, dok ne budu dostupni uvjerljiviji znanstveni dokazi, trudnice trebale ograničiti unos kofeina na manje od 200 mg dnevno. To je otprilike ekvivalent jednoj šalici kave od 350 mililitara.
Stručnjaci navode da umjerene razine kofeina nemaju negativan učinak na trudnoću. Definicija umjerene količine može varirati od 150 mg do 300 mg dnevno.
Koliko je kofeina previše?
Mnogi stručnjaci smatraju da je pravilo jednostavno – što manje kofeina konzumirate, to bolje. Neki tvrde da je više od 150 mg kofeina dnevno previše, dok drugi smatraju da je granica 300 mg dnevno. Izbjegavanje kofeina koliko god je moguće najsigurniji je izbor. Ako se kofeina ne možete u potpunosti odreći, najbolje je o detaljima razgovarati sa svojim liječnikom.
