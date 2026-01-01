Iako vi možda možete sigurno preraditi vlastiti unos kofeina, vaša beba nema istu sposobnost jer se njezin metabolizam još uvijek razvija. Čak i mala količina kofeina može uzrokovati promjene u obrascu spavanja ili uobičajenom obrascu kretanja bebe u kasnijim fazama trudnoće. Ne zaboravite da je kofein stimulans i da može i vas i vašu bebu držati budnima.