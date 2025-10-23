JAČAJU IMUNITET
Liječnici preporučuju: Skupina namirnica uspješno skraćuje prehladu
Čim osjetimo i najmanje grebanje u nosu ili curenje nosa, obično nas uhvati panika – osobito u sezoni prehlada, gripe, covida ili respiratornih virusa. Ipak, odlazak u kuhinju može biti pravo rješenje, jer određene namirnice imaju prirodna svojstva koja pomažu tijelu da se izbori s virusima i ojača imunitet.
„Prehrana nije samo brojanje kalorija“, objašnjava Michelle D. Reiger, klinička nutricionistica i ravnateljica odjela za kliničku prehranu u Berry Street centru, prenosi Nova.rs. „Hrana ne može zamijeniti lijekove, ali može biti snažan saveznik tijelu kad je pod stresom, kao tijekom prehlade. Pametnim izborima možemo smanjiti rizik od bolesti i pomoći tijelu da se brže oporavi.“
Stručnjaci za prehranu otkrivaju jednu namirnicu koja može skratiti trajanje prehlade, zahvaljujući brojnim korisnim svojstvima.
Citrusi – prirodna pomoć imunitetu
„Citrusno voće podržava imunološki sustav na više načina“, objašnjava dijetetičarka Michelle Rautenstein, specijalistica za prehranu srca s portala EntirelyNourished.com.
Voće poput grejpa, limuna i naranči sadrži vitamin C, flavonoide i veliku količinu vode – kombinaciju koja pomaže tijelu da brže preboli prehladu i povrati snagu.
Citrusi su prepuni vitamina C
Najpoznatija prednost citrusnog voća svakako je visok sadržaj vitamina C, koji je topiv u vodi i djeluje kao snažan antioksidans.
„Vitamin C pomaže bijelim krvnim stanicama da učinkovitije funkcioniraju i bore se protiv infekcija“, objašnjava dr. Chris Mohr, stručnjak za fitness i prehranu s Garage Gym Reviews.
Reiger dodaje da vitamin C smanjuje oksidativni stres i pomaže u održavanju zdrave kože i sluznice, koje su prva linija obrane od patogena.
Važno je naglasiti da vitamin C ne može spriječiti prehladu niti je izliječiti ako je već imate – ali unos dovoljne količine pomaže tijelu da se brže oporavi i ojača imunološki odgovor.
„Vitamin C ne liječi izravno prehladu, ali može skratiti njezino trajanje i ublažiti simptome“, pojašnjava dijetetičarka Lena Baković s platforme Live It Up.
Flavonoidi – tajno oružje citrusa
Blagotvorno djelovanje citrusa ne završava na vitaminu C. Rautenstein ističe da oni sadrže flavonoide – biljna spojeva s protuupalnim i antioksidativnim djelovanjem, među kojima su hesperidin, naringin i kvercetin.
Ovi spojevi pomažu u smanjenju upala i jačanju otpornosti dišnog sustava.
„Kada se borimo s prehladom, tijelo stvara upalni odgovor. Ako je ta upala prekomjerna, može produžiti simptome“, objašnjava ona.
„Flavonoidi iz citrusa pomažu tijelu da regulira tu reakciju i time ubrzavaju oporavak.“
Najvažniji flavonoidi:
Hesperidin – smanjuje upale i podupire zdravlje krvnih žila; moguće jača i imunološki odgovor kod covida.
Naringin – pojačava antioksidativnu zaštitu i može ublažiti simptome prehlade.
Kvercetin – ima antivirusna i protuupalna svojstva.
Citrusi pomažu u hidrataciji
Voda nije jedini način da spriječite dehidraciju, koja može pogoršati simptome prehlade. Citrusi sadrže veliku količinu vode i elektrolita, što pomaže tijelu da ostane hidrirano.
„Elektroliti su ključni kada ste bolesni“, ističe dr. Mohr.
Koliko vitamina C treba dnevno unositi?
Reiger objašnjava da je preporučeni dnevni unos vitamina C oko 75 mg za žene i 90 mg za muškarce, a ta se količina lako postiže prehranom:
- jedna srednja naranča sadrži oko 70 mg,
- polovica grejpa oko 40 mg.
Napomena: grejp može reagirati s određenim lijekovima, pa se preporučuje konzultirati liječnika prije konzumacije.
Ako ste prehlađeni, možete povećati unos vitamina C.
„Kada ste bolesni, unos od oko 200 mg dnevno može pomoći da se prehlada skrati“, kaže Rautenstein.
„Da biste to postigli, pojedite jednu veliku naranču, pola grejpa i nekoliko jagoda.“
Dijetetičari napominju da vitamin C iz hrane djeluje bolje nego iz dodataka prehrani.
„Kada vitamin C unosite prirodnim putem, on dolazi u kombinaciji s vlaknima, flavonoidima i drugim nutrijentima koji mu pojačavaju učinak“, dodaje dr. Mohr.
Ipak, Reiger navodi da su neka istraživanja pokazala kako i dodaci vitamina C mogu blago skratiti trajanje prehlade, osobito kod sportaša i osoba pod fizičkim stresom.
Može li vitamin C izliječiti prehladu?
Nažalost – ne.
„Citrusi imaju brojne sastojke koji jačaju imunitet, ali nisu lijek protiv prehlade“, objašnjava Baković.
„Oni mogu ublažiti simptome i skratiti trajanje bolesti, ali ne mogu spriječiti da se prehlada pojavi.“
Iako nijedna namirnica ne može potpuno spriječiti prehladu, uravnotežena prehrana ima važnu ulogu u jačanju imuniteta.
Reiger dodatno preporučuje i druge namirnice koje podržavaju obrambeni sustav:
- bobičasto voće,
- sjemenke (bundeva, suncokret),
- fermentiranu hranu poput jogurta.
Citrusno voće neće čudesno izliječiti prehladu niti vas potpuno zaštititi od nje, ali može značajno pomoći u skraćivanju trajanja i ublažavanju simptoma.
A ako sve drugo zakaže – zdjela domaće pileće juhe uvijek je dobar dodatak svakoj terapiji.
