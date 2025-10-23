Liječnici preporučuju: Skupina namirnica uspješno skraćuje prehladu

„Prehrana nije samo brojanje kalorija“, objašnjava Michelle D. Reiger, klinička nutricionistica i ravnateljica odjela za kliničku prehranu u Berry Street centru, prenosi Nova.rs. „Hrana ne može zamijeniti lijekove, ali može biti snažan saveznik tijelu kad je pod stresom, kao tijekom prehlade. Pametnim izborima možemo smanjiti rizik od bolesti i pomoći tijelu da se brže oporavi.“