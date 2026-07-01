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Ovo voće i povrće najčešće sadrži pesticide
Nova lista otkriva koje se namirnice najčešće tretiraju pesticidima, ali i koje voće i povrće ima najmanje ostataka kemikalija.
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Svake godine neprofitna organizacija Environmental Working Group (EWG) objavljuje popis voća i povrća koje najčešće sadrži ostatke pesticida. Ovogodišnja analiza temeljila se na gotovo 46.600 uzoraka 46 različitih vrsta namirnica.
Na vrhu liste ponovno su se našle jagode, dok ih slijede zeleno lisnato povrće poput špinata i kelja. Među namirnicama s većim udjelom ostataka pesticida nalaze se i breskve, kruške, nektarine, jabuke, grožđe, trešnje, borovnice te zeleni grah, prenosi Klix.ba.
S druge strane, među voćem i povrćem koje se smatra najmanje opterećenim pesticidima nalaze se avokado, kukuruz šećerac, ananas, luk, grašak, šparoge, dinja, kivi, kupus, gljive, mango, batat, lubenica i mrkva.
Iako je lista sastavljena na temelju proizvoda uzgojenih ili uvezenih u Sjedinjene Američke Države, slična pitanja postavljaju se i u Europi.
Prema podacima organizacije Pesticide Action Network (PAN) Europe, značajan dio voća koje se prodaje na europskom tržištu sadrži ostatke pesticida povezane s povećanim rizikom od različitih zdravstvenih problema.
Najveći udio pronađenih ostataka zabilježen je kod europskih krušaka, gdje je oko 49 posto uzoraka sadržavalo pesticide, zatim kod stolnog grožđa (44 posto), jabuka (34 posto), šljiva (29 posto) i malina (25 posto).
Analize su pokazale i razlike među zemljama. Kod jabuka su najveći udio kontaminiranih uzoraka imale Nizozemska (71 posto), Grčka (54 posto) i Portugal (50 posto). Kod krušaka su visoke udjele zabilježile Belgija, Nizozemska i Portugal, dok su među šljivama posebno izdvojene Mađarska i Grčka.
Najviše ostataka pesticida pronađeno je u norveškim malinama, dok su među grožđem najviše odstupala ona iz Grčke i Italije.
PAN Europe analizirala je više od 44.000 uzoraka svježeg voća koje su europske vlade testirale između 2011. i 2020. godine. Rezultati su pokazali da se udio kontaminiranih uzoraka jabuka, krušaka i šljiva tijekom tog razdoblja gotovo udvostručio.
U 2020. godini oko trećine analiziranog voća sadržavalo je ostatke pesticida, dok je deset godina ranije taj udio iznosio oko 20 posto.
Stručnjaci pritom naglašavaju da prisutnost pesticida ne znači automatski da je određena namirnica opasna za konzumaciju, ali preporučuju dobro pranje voća i povrća prije jela te, kada je moguće, izbor lokalnih i sezonskih proizvoda.
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