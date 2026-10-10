Noćni refluks: Uzrok, simptomi i kako se liječi ova neugodna pojava?

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Refluks je zapravo vraćanje kiseline u jednjak ili u grlo, a može se pogoršati navečer, kada osoba legne u krevet. Glavni simptomi su peckanje u prsima i kiseli okus u ustima, a ovo onda znatno utječe i na kvalitetu sna. Osim toga, s vremenom može utjecati na zdravlje jednjaka. Kod pojave noćnog refluksa, potrebno je posjetiti liječnika.

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Noćni refluks može biti iritantna, ali i opasna pojava. Javlja se kod osoba koje inače imaju problem s refluksom, kod osoba koje puše, pretile su ili imaju određena stanja i bolesti. U tretiranju mogu pomoći promjene navika, kao i lijekovi, dok će nekada biti potrebna operacija.

Što je noćni refluks?

Refluks se događa kada želučana kiselina putuje nazad u jednjak, ponekad i do grla. Povremeni refluks je normalna, ali neugodna pojava, a kada postane kroničan, naziva se GERB. Refluks se može javiti i navečer, kada osoba legne u krevet i onda se radi o noćnom refluksu.

On se najčešće javlja kod osoba koje već imaju GERB. Važno je znati da je noćni oblik često ozbiljniji, odnosno simptomi su izraženiji i mogu utjecati na san.

Kako nastaje noćni refluks?

Na dnu jednjaka nalazi se mišić koji se otvara pri gutanju i zatim zatvara kako bi sadržaj ostao u želucu. Refluks nastaje kada se taj mišić opusti u pogrešnom trenutku pa želučana kiselina dolazi natrag u jednjak.

Do noćnog refluksa dolazi zbog gravitacije jer kiselina kod ležanja lakše putuje prema gore. Osim toga, dolazi do rjeđeg gutanja, a upravo slina i češće gutanje pomažu vratiti kiselinu u želudac.

Još jedan razlog zašto dolazi do noćnog refluksa je odlazak u krevet neposredno nakon jela.

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Rizik od GERB-a se može pojačati zbog pretilosti, hijatalne hernije, trudnoće, pušenja ili konzumacije određenih namirnica. Refluks je češći i kod odraslih starijih od 40 godina i kod osoba koje piju alkohol. Neki lijekovi također mogu pridonijeti refluksu i GERB-u.

Simptomi noćnog refluksa

Najčešći simptomi uključuju:

žgaravicu

vraćanje hrane ili kiseline u grlo i kiseo ili gorak okus u ustima

bol u gornjem dijelu trbuha ili prsima

žarenje u prsima

otežano gutanje i osjećaj knedle u grlu

mučninu

Mogu se javiti i dugotrajni kašalj, laringitis, astma i nesanica. Kao posljedica noćnog refluksa neke se osobe jutro nakon mogu probuditi promukle ili s grloboljom.

Kako se liječi noćni refluks?

Noćni refluks se za početak može jednostavno tretirati promjenom navika. Na primjer, prestanak pušenja, izbjegavanje jela prije spavanja, izbjegavanje masne, pržene i prezačinjene hrane, rajčice, mente, alkohola ili spavanje na povišenom jastuku.

Kod osoba koje su pretile, pomoći će gubitk viška kilograma.

U slučaju da ove metode ne pomaže, osoba treba potražiti pomoć liječnika koji će onda pripisati lijekove. Lijekovi će osigurati olakšanje, smanjiti proizvodnju kiseline na nekoliko sati ili neutralizirati želičanu kiselinu. U težim slučajevima i kada lijekovi nisu dovoljni, potrebna će biti operacija.

Ako se ne liječi, noćni refluks može dovesti do komplikacija. Osobe s noćnim refluksom imaju veći rizik od upale jednjaka, Barrettova jednjaka i raka jednjaka. Upravo zato česte noćne simptome ne treba zanemarivati i potrebno je potražiti pomoć liječnika.

Zaključak

Noćni refluks utječe na kvalitetu života, narušava san i, ako se ne liječi, može oštetiti jednjak. Dobra vijest je da se kod većine ljudi može uspješno tretirati promjenom životnih navika ili lijekovima.