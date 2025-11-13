Ozljeda meniskusa: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji neko vrijeme bitno smanjuje kvalitetu života

Unsplash/Ilustracija

Meniskus je zapravo hrskavica koja se nalazi u zglobu koljena i oblika je slova C. Do ozljede meniskusa najviše dolazi u raznim sportovima, poput tenisa, skijanja ili nogometa. Najčešće dolazi do rupture meniskusa, a ona nastaje i kod česth manjih ozljeda koljena, poput ozljeda koje nastaju padom.

Podijeli

Oglas

Ozljeda meniskusa nastaje iz više razloga, a važno je provjeriti koliko je ona ozbiljna. Može se prepoznati po nizu simptoma, a nerijetko će biti potrebna operacija.

Ipak, oporavak traje samo nekoliko mjeseci nakon čega se osoba ponovno može vratiti sportu.

N1

Kako dolazi do ozljede meniskusa?

Meniskus je dio u koljenu koji služi kao jastučić između potkoljenice i bedrene kosti. On zapravo djeluje kao amortizer između ove dvije kosti.

Najčešća ozljeda meniskusa je ruptura do koje može doći kod bilo koje aktivnosti u kojoj se okreće ili rotira koljeno, posebice kada je težina cijelog tijela stavljena na jedno koljeno.

Tako do ove ozljede može doći tijekom pada, zbog degeneracije koja dolazi starenjem, zbog artritisa, ali i kod dubokih čučnjeva koji se ne izvode pravilno.

Česte žrtve su i sportaši, posebice oni koji se bave tenisom, skijanjem, košarkom ili nogometom.

Kako prepoznati ozljedu meniskusa?

Ako je meniskus puknuo, nekada će trebati i 24 sata prije nego dođe do bolova i oticanja.

Osim toga, mogu se javiti:

ukočenost u nozi

bol kod savijanja ili rotiranja koljena

poteškoće kod ispravljanja noge

nemogućnost savijanja i pomicanja koljena

osjećaj da koljeno "ne funkcionira"

pucketanje u koljenu

Pexels/Ilustracija

Kako se tretira ozljeda meniskusa?

Tretiranje ovisi o samoj ozbiljnosti ozljede i uputama liječnika. U nekim će slučajevima pomoći odmaranje i stavljanje obloga, dok će nekada koljeno trebati operirati.

Najvažnije je u prvih nekoliko dana mirovati i odmarati koljeno. Kako bi splasnula oteklina, mogu se stavljati hladni oblozi omotani u ručnik ili krpu.

Oni se drže 20 minuta i stavljanju svakih nekoliko sati. Koljeno se treba držati na jastuku i povišenom.

Ako su bolovi nepodnošljivi, pomoći će tablete protiv bolova.

U nekim slučajevima će biti potrebna i fizioterapija, a u drugim operacija. Ako se bol nastavlja ili pogoršava, potrebno je posjetiti liječnika.

Jednako tako, liječnika treba posjetiti kada dolazi do ukočenosti koljena i nemogućnosti pomicanja.

Kada je bol nepodnošljiva odmah nakon ozljede ili kada se pojavi groznica i visoka temperatura uz vruće i nateknuto koljeno, treba odmah otići na hitnu pomoć.

Kako izgleda oporavak nakon ozljede meniskusa?

Većina ljudi se brzo oporavi nakon rupture i vrate svojim starim aktivnostima. U slučaju operacije, oporavak će trajati nekoliko mjeseci, a uz to će biti potrebna i fizikalna terapija.

Osobe koje su operirale meniskus su podložnije pojavi artritisa. Važno je biti pažljiviji u sportovima kako ne bi ponovno došlo do ozljede i slušati upute liječnika.

Zaključak

Ozljeda meniskusa je česta kod sportaša, a do nje dolazi i zbog degenerativnih promjena u starosti. Važno je reagirati odmah, držati obloge i mirovati nakon ozljede, a ako se stanje pogoršava, potražiti pomoć liječnika. U nekim će slučajevima biti potrebna operacija.