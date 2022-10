Podijeli:







Izvor: Pexels

Sparivanje neke hrane dovodi do specifičnog užitka, bilo da je riječ o siru i dobrom vinu ili trešnjama i tamnoj čokoladi. Kombinacija avokada i rajčice sigurna je opcija za doručak zbog finog okusa i kremaste mekoće avokada sa sočnim rajčicama. Ipak, osim same prednosti okusa, ova kombinacija ima nekoliko pozitivnih prehrambenih učinaka. Naime, ove dvije namirnice zajedno nude zdravstvene prednosti koje ne biste imali da ih jedete same.

“Masnoća u avokadu pomaže nam da apsorbiramo više likopena, ključnog antioksidansa koji se nalazi u rajčicama”, rekla je nutricionistica Kristen Carli. Likopen je povezan s nizom zdravstvenih prednosti, među kojima su poboljšanje krvnog tlaka i kardiovaskularnog zdravlja, smanjenje kolesterola i borba protiv raznih vrsta raka, prenosi Well+Good. Osim što je bogata likopenom, rajčica sadrži i biotin, vitamin B koji daje energiju te vlakna.

Carli kaže da rajčice, uz druge izvore beta-karotena (što je svako voće ili povrće žute, narančaste ili zelene boje), također sadrže provitamin A. Provitamin A je preteča vitamina A, koji ima ulogu u regulaciji imunološkog sustava kao i održavanju zdravog vida. Ona dodaje da kada se beta-karoten upari sa zdravim mastima, provitamin A se u tijelu pretvara u vitamin A.

Osim što je idealno sredstvo za unos vitamina i minerala sadržanih u rajčici, avokado je sam po sebi prepun zdravstvenih prednosti. Kao prvo, pun je vlakana koja su neophodna za zdrava crijeva, a ima i antioksidativna svojstva za koja se pokazalo da pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i filtriraju toksine koji se apsorbiraju u tijelo.

Avokado možete jesti na pizzi s umakom od rajčica, na tostu, u salatama, a možete i napraviti poznati superzdravi guacamole. Guacamole se priprema od avokada, luka, rajčica, limuna ili limete i začina po želji, piše Centar zdravlja.