Stručnjaci složni: Ovo je minimalna temperatura grijanja na kojoj ćete ostati zdravi

Grijanje je skupo, a računi za energiju samo rastu, no postoje snažni zdravstveni razlozi zašto bi grijanje trebalo ostaviti uključeno. Osjećaj hladnoće nije samo neugodan — temperatura u našim domovima izravno utječe na naše opće zdravlje.
Oglas
Dok kruže prehlada, gripa, norovirus i Covid, zimske bolesti su široko rasprostranjene i teško ih je izbjeći. Iako je pranje ruku prepoznato kao jedan od najučinkovitijih načina zaštite, zdravstveni stručnjaci slažu se da nam održavanje topline pomaže da ostanemo zdravi.
Dopuštanje da dom postane prehladan može dovesti do bolesti. U hladnom okruženju srce mora jače raditi kako bi održalo tjelesnu temperaturu, što uzrokuje porast krvnog tlaka. Hladan zrak može nadražiti pluća te uzrokovati ukočenost i bol u zglobovima.
Minimalna temperatura za zdrav dom
Koja je temperatura najučinkovitija za sprječavanje bolesti? Smjernice NHS-a, britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) preporučuju istu minimalnu temperaturu — 18 °C.
U WHO-ovim Smjernicama o stanovanju i zdravlju navodi se:
„Temperatura u zatvorenom prostoru trebala bi biti dovoljno visoka da zaštiti stanare od štetnih zdravstvenih učinaka hladnoće. Za zemlje s umjerenom ili hladnijom klimom, 18 °C predloženo je kao sigurna i uravnotežena unutarnja temperatura koja štiti zdravlje opće populacije tijekom hladnih razdoblja", prenosi Express.
Ovu preporuku podupire i UKHSA u svojim savjetima za očuvanje zdravlja tijekom zime. Agencija navodi:
„Naš glavni savjet je da grijete dom, ili barem prostorije koje koristite, na najmanje 18 °C.
To je temperatura pri kojoj počinjemo primjećivati promjene u tijelu, kada krv postaje gušća. Temperature iznad te razine najbolje štite vaše zdravlje.“
Tko je posebno ugrožen?
Važno je napomenuti da bi termostat trebao biti postavljen i na višu temperaturu za osobe koje su osjetljivije na hladnoću. Prema NHS Informu:
„Svatko se može razboljeti kada je vrijeme hladno. Međutim, neki ljudi su pod većim rizikom.“
U rizične skupine spadaju:
- osobe starije od 65 godina
- osobe s kroničnim bolestima, poput srčanih ili plućnih bolesti te mentalnih poremećaja
- djeca (osobito mlađa od pet godina)
- trudnice
- osobe koje su vezane za kuću ili imaju smanjenu pokretljivost
Javno zdravstvo Walesa preporučuje i višu temperaturu za ove skupine:
„Za kućanstva u kojima žive ranjive osobe preporučuje se 23 °C u dnevnoj sobi i 18 °C u ostalim prostorijama, postignuto tijekom 16 sati unutar 24 sata.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas