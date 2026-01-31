stručnjaci objasnili
Previsoki računi za grijanje? Provjerite radite li ove pogreške
Ovisno o tome gdje živite, zima može donijeti znatan porast kućnih troškova jer se sustav grijanja ponovno intenzivno koristi. Ove godine, zbog ranijeg početka sezone i oštrijih vremenskih uvjeta, računi bi mogli biti i veći nego inače, piše CBS News.
1. Zatvarate previše prirodnog svjetla
Zimsko sunce možda ne grije kao u toplijim godišnjim dobima, ali čak i tih nekoliko sunčevih zraka može rasteretiti sustav grijanja i smanjiti troškove.
“Ako vaš dom tijekom zime dobiva puno sunčeve svjetlosti, možete imati koristi od tzv. solarnog dobitka”, objašnjava Ryan Meagher iz građevinske tvrtke BVM Contracting. Što više sunčeve svjetlosti ulazi u dom, to se prostor prirodno zagrijava, bez dodatnog korištenja grijanja. Zato se preporučuje danju otvoriti zavjese i pustiti što više svjetla.
2. Ne mijenjate redovito filtar na peći
Jedna od najčešćih pogrešaka je zanemarivanje osnovnog održavanja sustava grijanja.
“Filtar peći treba mijenjati svaka tri mjeseca ili prema preporuci proizvođača”, kaže Shaun Martin, vlasnik tvrtke The Home Buying Company. Začepljen filtar otežava protok zraka, zbog čega peć mora raditi jače, što dovodi do veće potrošnje energije i viših računa.
3. Termostat je postavljen na pogrešnom mjestu
Ako je termostat u velikoj prostoriji, blizu vrata ili prozora kroz koje ulazi hladan zrak, ili na mjestu izloženom suncu, može pogrešno očitavati temperaturu i nepotrebno povećavati grijanje.
Idealno bi trebao biti smješten u središtu doma, daleko od izvora topline, prozora i vrata. Ako je nezgodno mijenjati lokaciju, preporučuje se ugradnja pametnog termostata kojim se upravlja putem pametnog telefona.
4. Koristite pogrešnu vrstu termostata
Nekalibrirani ili neprogramabilni termostati mogu uključivati grijanje u nepotrebnim trenucima.
“Korištenje više grijalica ili loše podešen termostat može znatno povećati potrošnju energije”, upozorava Robert Johnson iz Coast Appliancesa. Programabilni ili pametni termostati pomažu u preciznijoj kontroli temperature i sprječavanju rasipanja energije.
5. Grijete dom dok niste kod kuće
Ostavljanje grijanja na visokoj temperaturi dok nema nikoga kod kuće jedan je od najbržih načina gubitka novca.
Stručnjaci preporučuju snižavanje temperature tijekom radnog dana, vikend-izleta ili godišnjeg odmora, uz napomenu da temperatura ne bi trebala pasti ispod 15–16 °C kako bi se izbjeglo smrzavanje instalacija. Pametni termostati omogućuju daljinsko upravljanje i automatsko prilagođavanje temperature.
Također se savjetuje da tijekom zime temperatura u domu ne prelazi oko 20 °C (68 °F) kako bi se grijanje koristilo učinkovitije.
6. Prozori vam nisu zaključani
Zaključavanje prozora nije važno samo zbog sigurnosti – ono osigurava i da su prozori potpuno zabrtvljeni. Nezaključani prozori mogu propuštati hladan zrak i stvarati propuh, čak i ako se to ne primjećuje odmah.
7. Grijač vode postavljen je na previsoku temperaturu
Troškovi energije ne odnose se samo na grijanje prostorija. Bojler također troši mnogo energije, osobito zimi.
“Postavljanje temperature bojlera iznad 120 stupnjeva Fahrenheita (oko 49 °C) može uzrokovati gubitke topline i povećati troškove i do 30–60 dolara godišnje”, upozorava Johnson.
8. Ulazna vrata propuštaju hladan zrak
Ako se osjeća hladan zrak oko vrata, problem je često u istrošenim brtvama.
“Zamjena brtvi na vratima jednostavan je ‘uradi sam’ posao koji može značajno smanjiti gubitak topline”, ističe Meagher. Time se sprječava izlazak toplog zraka i smanjuju računi za grijanje.
9. Pojedini dijelovi doma previše se hlade
Neizolirani tavani, podrumi, garaže ili puzajući prostori mogu uzrokovati dodatni gubitak topline.
Ako ti prostori nisu dobro izolirani, sustav grijanja mora raditi intenzivnije kako bi održao stabilnu temperaturu u ostatku doma. Stručnjaci posebno preporučuju dodatnu izolaciju garažnih vrata u hladnijim klimama, jer ona može znatno poboljšati toplinsku učinkovitost doma.
