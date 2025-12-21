Učestali problemi sa žgaravicom mogu upućivati na ozbiljnije zdravstvene probleme: Obratite pozornost

Na pojavu žgaravice mogu utjecati masna, začinjena i teška hrana, alkohol i kava, kao i pušenje, trudnoća i višak kilograma. Povremena nelagoda nakon jela uglavnom nije razlog za zabrinutost. Međutim, ako se žgaravica javlja često, traje dulje vrijeme ili se s vremenom pojačava, to može biti znak upale jednjaka ili želuca, pojave čira ili drugih probavnih problema. Neliječeni čirevi mogu dovesti do krvarenja i ozbiljnih komplikacija.