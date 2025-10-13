Ako su vam susjedi umirovljenici, trudnice, mala djeca ili osobe s invaliditetom - rastu vam šanse za ovu pomoć u zgradi

Ako u financiranju radova sudjeluju svi, postoje tri varijante. Prva i najmirnija, gotovo pa bajkovita, jest situacija u kojoj u zajedničkoj pričuvi već ima dovoljno sredstava za cijeli posao. U tom slučaju radovi se mogu platiti u potpunosti iz postojećeg fonda bez ugrožavanja redovnog održavanja zgrade. Dovoljna je odluka natpolovične većine, odnosno pedeset posto potpisa suvlasnika. Takve su zgrade rijetke, obično ih prepoznajete po svježim fasadama i urednim stubištima, ali ne nužno i po liftovima. Druga mogućnost javlja se kad u pričuvi nema dovoljno za cjelokupan trošak, ali ima za dio. Tada se ostatak pokriva kreditnim sredstvima. I tu obično prestaje biti jednostavno. Da bi se zgrada zadužila, potrebno je sto posto potpisa suvlasnika. Dakle, svi suvlasnici moraju pristati i na prenamjenu pričuve i na uzimanje dodatnih sredstava. Ako jedan od njih ne potpiše, lift ostaje samo nacrt na papiru. Treća opcija, ona kada se radovi financiraju u potpunosti iz kredita, u pravilu je najčešća, ali i najkompleksnija. I ovdje vrijedi isto pravilo, sto posto potpisa. Banke, kao i uvijek, vole sigurnost pa zgradu tretiraju kao zajedničkog dužnika u kojem svi moraju stajati iza kredita, i oni s prizemlja, i oni s petog kata.