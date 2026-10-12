Amerikanci Hall i Woodford dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju za modele stabilizacije gospodarstva

Anders Wiklund via REUTERS

Američki ekonomisti Robert Hall i Michael Woodford ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za rad na razumijevanju načina na koje monetarna i fiskalna politika mogu pomoći u ublažavanju gospodarskih oscilacija.

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"Rad ovogodišnjih laureata pružio nam je čvrste teorijske temelje za modele kojima se danas koriste središnje banke i vlade diljem svijeta", priopćio je u ponedjeljak Odbor za dodjelu nagrade pri Kraljevskoj švedskoj akademiji znanosti.

"Zahvaljujući njima bolje smo opremljeni za suočavanje s gospodarskim šokovima, poput energetskih kriza ili iznenadnih promjena u potrošnji kućanstava", izjavio je John Hassler, predsjednik Odbora za dodjelu nagrade.

Razvili nove modele nakon naftnih kriza

Tijekom naftnih kriza 1970-ih godina pokazalo se da postojeći kejnzijanski modeli, koji su se dugo koristili za određivanje vremena i načina provedbe mjera protiv recesije i drugih gospodarskih poremećaja, više ne daju zadovoljavajuće rezultate.

To je potaknulo Halla i Woodforda na razvoj novih alata za razumijevanje učinkovitosti različitih mjera ekonomske politike.

"Umjesto da modele temelje na statističkim vezama između makroekonomskih varijabli, poput inflacije, proizvodnje i potrošnje, odlučili su ih izgraditi na mikroekonomskim temeljima", objasnila je Akademija.

Takav pristup omogućuje bolje razumijevanje načina na koji odluke pojedinačnih kućanstava i poduzeća, promatrane zajedno, utječu na cjelokupno gospodarstvo, piše Euronews.

Nobelova nagrada za ekonomiju uvedena je naknadno

Nagrada za ekonomiju jedina je među Nobelovim nagradama koja nije bila obuhvaćena izvornom oporukom švedskog znanstvenika Alfreda Nobela, preminulog 1896. godine.

Ustanovljena je 1968. godine donacijom švedske središnje banke, zbog čega je kritičari ponekad nazivaju "lažnim Nobelom".

Ipak, kao i u slučaju Nobelovih nagrada za fiziku i kemiju, dobitnike bira Kraljevska švedska akademija znanosti prema jednakom postupku odabira.

Prošle godine nagradu su dobili američko-izraelski ekonomist Joel Mokyr, Francuz Philippe Aghion i Kanađanin Peter Howitt za istraživanja o tome kako tehnološki razvoj potiče gospodarski rast i utječe na njega.

Nagrada za ekonomiju, kao i ostale Nobelove nagrade, uključuje diplomu, zlatnu medalju i novčani iznos od približno 1,2 milijuna dolara, odnosno milijun eura.

Laureati će nagrade primiti na svečanoj dodjeli 10. prosinca, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela.