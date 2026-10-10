Trump: Na Norveškoj je ostala trajna ljaga jer mi nije dodijelila Nobelovu nagradu za mir

Trump je to izjavio na predizbornom skupu u Syracuseu u saveznoj državi New York, nekoliko sati nakon što je objavljeno da je ovogodišnja Nobelova nagrada za mir dodijeljena Navi Pillay, bivšoj sutkinji Međunarodnog kaznenog suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi.