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Trump: Na Norveškoj je ostala trajna ljaga jer mi nije dodijelila Nobelovu nagradu za mir
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je kritizirao odluku o nedodjeljivanju Nobelove nagrade za mir njemu, ocijenivši je sramotnom i neugodnom te ustvrdivši da je zbog nje na Norveškoj ostala trajna ljaga.
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Trump je to izjavio na predizbornom skupu u Syracuseu u saveznoj državi New York, nekoliko sati nakon što je objavljeno da je ovogodišnja Nobelova nagrada za mir dodijeljena Navi Pillay, bivšoj sutkinji Međunarodnog kaznenog suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi.
Trump je Pillay nazvao "misterioznom osobom" i ustvrdio da javnost ne zna tko je ona.
Američki predsjednik svake je godine svojeg mandata izražavao nezadovoljstvo time što nije dobio Nobelovu nagradu za mir.
"To je trajna ljaga na zemlji Norveškoj i ljudima koji su donijeli tako sramotnu i neugodnu odluku", rekao je Trump.
Nabrojio je nekoliko sukoba za koje tvrdi da je sudjelovao u njihovu rješavanju te ustvrdio da je pomogao spriječiti izbijanje ratova između Sjeverne i Južne Koreje, Japana i Sjeverne Koreje te Kine i Tajvana. Pritom nije iznio dokaze kojima bi potkrijepio te tvrdnje.
Trump je ustvrdio da je Nobelova nagrada za mir izgubila vjerodostojnost zbog, kako je rekao, "nekolicine radikalnih ideologa" koji se protive demokraciji i predstavljaju "neprijatelje civilizacije". "Norveško, nikada vam to nećemo zaboraviti", poručio je.
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