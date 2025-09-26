Cijena čvaraka šokirala Zagrepčanku: "Koliko će tek biti oko Nove godine?"

Svake godine cijena topljenih komadića svinjske slanine raste u nebo.
Čitateljica je poslala fotografiju portalu 24 sata sa zagrebačke tržnice gdje je kilogram ovog tradicionalnog specijaliteta 28 eura.
"Ovo me baš iznenadilo. Obzirom kakvo je stanje s pajcekima, koliko će tek biti čvarci oko Nove godine?", pita se čitateljica.
Čvarci su jedan od specijaliteta u Hrvatskoj, pogotovo u Slavoniji, Baranji i Međimurju gdje se najviše proizvode. Nastaju topljenjem svinjske masti, nakon čega se mast prži dok ne postane hrskava, a potom se preša.
U Hrvatskoj se organiziraju i festivali poput Čvarkijada gdje proizvođači pokazuju svoje umijeće pravljenja ovog specijaliteta.
Cijena čvaraka u studenom prošle godine dosegla je 30 eura po kili, a loša vijest za ljubitelje ove delicije je da bi ove godine mogli prijeći i 30 eura.
Potrošnja svinjskog mesa raste, proizvodnja se smanjuje, a tu je i afrička svinjska kuga zbog koje su na velikim slavonskim farmama već eutanizirane tisuće svinja.
