Cijene komunalija u ova dva grada otišle su u nebo: Građane očekuju drastična poskupljenja

I dok je poskupljenje u Makarskoj drastično, u Šibeniku iznosi nešto manje. Tako bi prema prijedlogu Šibenčani iz kategorije kućanstvo umjesto dosadašnjih 7,03 eura plus PDV trebali plaćati 10,53 eura plus PDV. Cijena za ostale korisnike prema prijedlogu iznosi 33,94 eura mjesečno bez PDV-a, a dosadašnja je iznosila 26,94 eura bez PDV-a. U obrazloženju se navodi da je povećanje cijene obvezne minimalne javne usluge potrebno radi povećanja troškova poslovanja davatelja javne usluge Zeleni grad Šibenik, što se osobito odnosi na troškove goriva i energenata, komunalnih vozila i opreme te režija. Navedeno je i to da plaće zaposlenika u proteklom periodu nisu pratile rast životnih troškova i inflacije, kao i da više od polovice njih trenutno prima manje od minimalne plaće propisane od 1. siječnja 2026. godine.