Očekuje li Zagrepčane poskupljenje komunalija? Holding: Nužna je revizija, kao i usklađenje cjenika

U komentaru Uprave ZGH navodi se da su u prvom polugodištu ove godine poslovni prihodi realizirani u iznosu od 171,51 milijun eura te su u odnosu na prvo polugodište 2024. godine veći za 31,18 milijuna eura, odnosno 22 posto. Najznačajniji rast prihoda u odnosu na prvo polugodište 2024. godine ostvaren je u segmentima održavanja čistoće i odvoza otpada (19 posto), uređivanja i održavanja zelenih površina (35 posto), parkiranja (15 posto) te upravljanja i održavanja javnih cesta (šest posto).