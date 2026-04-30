Ćorić o skoku inflacije: Pitanje je je li opravdan cjelokupni porast cijena u sektoru usluga

Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je, nakon sjednice Vlade, rast inflacije na 5,8 posto.
Ono što je dovelo do ovoga je u najvećoj mjeri rast cijena u energetskom sektoru, šok koji proizlazi iz sukoba na Bliskom istoku, kazao je Ćorić.
Želim naglasiti da ova stopa inflacije je najvećim dijelom derivvirana upravo energetskim šokom koji je zahvatio sve eruopske ekonimije, dodaje.
Je li očekivao ovako velik skok?
"Jesam, zbog skoka cijene energenata, no ne veseli činjenica da bilježimo porast u segmentu usluga, što nije dobro ni zbog turističke sezone koja se približava", govori Ćorić.
"Uvjeren sam da cijelo vrijeme imamo prelijevanje cijena u sektoru usluga, no pitanje je je li cjelokupan porast cijena u tom sektoru opravdan, dodaje.
"Nadam se da će sektor usluga shvatiti signale i prilagoditi cijene i konkurenciji. Vrijeme u kojem živimo je osjetljivo i naši gosti će promišljati o cijenama ove godine kad se budu odlučivali za ljetovanje", kaže Ćorić.
Nada se, kaže, smirivanju tenzija na Bliskom istoku, što će djelovati na smirivanje tržišta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
