Plenković o inflaciji: Posljedica rasta energenata, da se nisu mijenjale cijene bila bi oko 3 posto

U Zagrebu danas zasjeda Vlada. Uvodno se ministrima obratio premijer Andrej Plenković i komentirao rast stope inflacije koja je u travnju skočila na 5,8 posto.
Andrej Plenković se prvo osvrnuo na Inicijativu triju mora koja se održala u Dubrovniku i sporazum o Južnoj interkonekciji: "Značajna podrška američke vlade predstavlja novu dimenziju."
Zahvalio svim ministrima koji su bili Dubrovniku i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
"Najveći iskorak sa SAD-om od Domovinskog rata."
"Izravna posljedica rasta cijena energenata"
Premijer je komentirao i inflaciju koja je u travnju skočila na 5,8 posto: "Ovo povećanje izravna je posljedica rasta cijena energenata, osobito naftnih derivata zbog rata na Bliskom istoku. Rast cijena energije odgovoran je za gotovu polovicu rasta inflacije u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale, stopa inflacije bi bila oko 3 posto. Vidimo posljedice vanjskog šoka i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim članicama Europske unije. 16 država članica bilježi ubrzavanje inflacije."
Dodaje kako se nada da će se stabiliziranjem stiuacije na Bliskom istoku i cijena doći do obuzdavanja cijena naftnih derivata, što će utjecati na smanjenja inflatornih pritisaka.
Vladine mjere
Rekao je da na mjesečnoj razini cijena hrane i piće nije rasla: "Nije došlo do prelijevanja cijena goriva baš na sve segmente koji pridonose izračunu mjesečne stope inflacije."
Navodi da su tome pridonijele i Vladine mjere: "Mjerama ćemo nastojati ublažiti utjecaj energetske krize na kućanstva."
"Poruka je svim akterima da učine napor da se što manje cijene preliju na građane i gospodarske subjekte koji nisu izravno vezani s ovom krizom".
