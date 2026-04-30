Plenković o inflaciji: Posljedica rasta energenata, da se nisu mijenjale cijene bila bi oko 3 posto

Premijer je komentirao i inflaciju koja je u travnju skočila na 5,8 posto: "Ovo povećanje izravna je posljedica rasta cijena energenata, osobito naftnih derivata zbog rata na Bliskom istoku. Rast cijena energije odgovoran je za gotovu polovicu rasta inflacije u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale, stopa inflacije bi bila oko 3 posto. Vidimo posljedice vanjskog šoka i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim članicama Europske unije. 16 država članica bilježi ubrzavanje inflacije."