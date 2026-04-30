Oglas

sjednica vlade

Plenković o inflaciji: Posljedica rasta energenata, da se nisu mijenjale cijene bila bi oko 3 posto

author
N1 Info
|
30. tra. 2026. 12:30

U Zagrebu danas zasjeda Vlada. Uvodno se ministrima obratio premijer Andrej Plenković i komentirao rast stope inflacije koja je u travnju skočila na 5,8 posto.

Oglas

Andrej Plenković se prvo osvrnuo na Inicijativu triju mora koja se održala u Dubrovniku i sporazum o Južnoj interkonekciji: "Značajna podrška američke vlade predstavlja novu dimenziju."

Zahvalio svim ministrima koji su bili Dubrovniku i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

"Najveći iskorak sa SAD-om od Domovinskog rata."

"Izravna posljedica rasta cijena energenata"

Premijer je komentirao i inflaciju koja je u travnju skočila na 5,8 posto: "Ovo povećanje izravna je posljedica rasta cijena energenata, osobito naftnih derivata zbog rata na Bliskom istoku. Rast cijena energije odgovoran je za gotovu polovicu rasta inflacije u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale, stopa inflacije bi bila oko 3 posto. Vidimo posljedice vanjskog šoka i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim članicama Europske unije. 16 država članica bilježi ubrzavanje inflacije."

Dodaje kako se nada da će se stabiliziranjem stiuacije na Bliskom istoku i cijena doći do obuzdavanja cijena naftnih derivata, što će utjecati na smanjenja inflatornih pritisaka.

Vladine mjere

Rekao je da na mjesečnoj razini cijena hrane i piće nije rasla: "Nije došlo do prelijevanja cijena goriva baš na sve segmente koji pridonose izračunu mjesečne stope inflacije."

Navodi da su tome pridonijele i Vladine mjere: "Mjerama ćemo nastojati ublažiti utjecaj energetske krize na kućanstva."

"Poruka je svim akterima da učine napor da se što manje cijene preliju na građane i gospodarske subjekte koji nisu izravno vezani s ovom krizom".

Teme
andrej plenković inflacija sjednica vlade

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ