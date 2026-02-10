Europski parlament prihvatio zaštitne klauzule u vezi sporazuma s Mercosurom

"Ostaje problem da ti proizvodi iz Južne Amerike ne poštuju radne, okolišne, zdravstvene standarde kao što se poštuju ovdje i to vidim kao osnovni i glavni problem. A drugi problem koji ovdje vidim je negiranje demokratske volje Europskoga parlamenta i mislim da to nije dobro s aspekta interinstitucionalne suradnje koja bi trebala postojati između Komisije, Vijeća Europske unije i Europskoga parlamenta", rekao je Vešligaj za Hini.