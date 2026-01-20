Evo koliko iznosi prosječna plaća za studeni

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za studeni iznosila je 1.278 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na listopad prošle godine, medijalna plaća u studenom bila je niža za 0,2 posto, a za 10 posto viša u odnosu na 11. mjesec prethodne godine.