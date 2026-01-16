Usklađivanje od samo dva posto: Pogledajte kako su se kretale cijene i plaće 2025.

Sada dolazimo do prvih šest mjeseci prošle godine s kojima se uspoređuju navedeni podaci. Tako imamo nepovoljnu situaciju da je prosječna plaća u lipnju bila veća nego u srpnju, 1.444 eura. U svibnju je iznosila 1.451 eura, dakle bila je veća nego u lipnju, što inače nije uobičajeno kretanje da plaće iz mjeseca u mjesec padaju. Za travanj je iznosila 1.439 eura, a za ožujak 1.448, dakle opet uz mjesečni pad. U veljači je plaća bila 1.416 eura, gdje je zapravo i najveći rast, a u siječnju 1.392 eura. Pritom govorimo o neto plaćama, dok se kod usklađivanja uzima bruto plaća, no cilj nam je prikazati trend kretanja dva parametra kroz prošlu godinu. Nažalost, ni kod plaće ni kod inflacije nije došlo do nekih većih pomaka koji bi se odrazili na usklađivanje mirovina povoljnije od najavljenih dva posto.