Financijski analitičar objasnio zašto su kamate u Hrvatskoj više nego u Europi

Podijeli :

Izvor: N1

Financijski analitičar Hrvoje Serdarušić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao nadolazeću recesiju, na koju već upozoravaju brojni ekonomisti, ali dotaknuo se i rasta kamatnih stopa, uvođenja eura, poreza na ekstraprofit...

“Ekonomija je vrlo složen mehanizam, ne možete je ugasiti, osim kao što se dogodilo prije 2 godine. Sad dolazi to razdoblje, čak i velike svjetske banke i investicijske kuće očekuju u prvoj polovici godine da nema smisla davati prognoze što će biti na kraju godine jer je teško. Teško je prognozirati što će biti s cijenama, primjerice, nafte”, rekao je Serdarušić.

Na tržištu nafte sada se, kaže, događa nešto čudno, a to je da su cijene budućih ugovora veće od tržišnih ugovora. “Sad je problem što se cijene nafte nalaze na razinama da nemaju zalihe, sad je pitanje što će se dogoditi, ali ovi ugovori upućuju na to i trgovci radije bildaju cijene, što nije dobro”, rekao je Serdarušić.

PROČITAJTE JOŠ Kreće li konačno pad cijena nekretnina? “Ovo ne može ići u nedogled” Podivljale cijene: Postoji par načina kupovine uz koje ćete poprilično uštedjeti

Govoreći o grijanju, odnosno o tome ima li dovoljno plina, financijski analitičar rekao je da se Europa osigurala za ovu zimu te da su skladišta plina zasad puna.

“Inflacija se neće tako lako pogasiti. Ovo je drugačija kriza s obzirom na to da imamo vrlo nisku nezaposlenost. Teško je govoriti o recesiji kad imamo visok broj ljudi koji rade i s druge strane nisku nezaposlenost, što gura cijenu rada prema gore”, rekao je Serdarušić.

Komentirao je i rast kamatnih stopa.

“Kamatne stope rastu i moj savjet je da se ako mogu zaključaju na fiksnu na što duže razdoblje. Očekuje se i da subvencioniranim kreditima stope rastu”, rekao je financijski analitičar, dodavši da tržište diljem Europe bilježi rast kamatnih stopa.

Naša ga je Sandra Križanec upitala zašto su inicijalno kamatne stope u Hrvatskoj bile znatno više nego u ostatku Europe.

“Stopa udjela nenaplativih kredita u Hrvatskoj je iznad prosjeka. Trošak rizika i poslovanja banaka je viši ovdje što je veći stupanj nenaplativosti. I to je razlog zašto se to prelijeva, to je famozni trošak kapitala”, rekao je.

Na pitanje možemo li očekivati da će se inflacija pretvoriti u recesiju, financijski je analitičar odgovorio: “Apsolutno.”

“Osobno smatram da će kompanije imati slabije poslovanje iduće godine, to objavljuju prognoze i to će se vidjeti i na burzovnim indeksima. Spustili su se s vrlo visokih razina. Cijelo vrijeme je dolar bio savršena zaštita, ali od devetog mjeseca dosad je izgubio otrpilike 9 posto , a sada bi dolar mogao povratiti dio snage”, rekao je.

PROČITAJTE JOŠ HGK protiv ovakvog poreza na ekstraprofit, dali svoj prijedlog Policija poslala važno upozorenje oko uvođenja eura

Što se tiče najavljenog uvođenja ekstraprofita, Serdarušić je rekao da se i pametnijim načinima moglo doći do ušteda, odnosno pametnijim trošenjem, kao i da ga on ne smatra dobrim rješenjem.

“Nije problem toliko u tom iznosu, nego što je to nenajavljeno. Veće kompanije planiraju investicije i sad moraju stopirati. Vlada je glavni partner velikim poduzetnicima i to bi trebao biti dogovor. Ja smatram pogrešnim potezom, udžbenički me podsjeća na potpuno pogrešne poteze koje su povukle i vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića i uvodi nas u razdoblje predugotrajne recesije”, rekao je Serdarušić.

Što se tiče skorog uvođenja eura, financijski analitičar kaže da se čini da to “nije baš crno-bijelo i da će se stvari raščistiti i kristalizirati u mjesecima koji dolaze”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.