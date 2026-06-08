Zelenski prijeti Putinu novim oružjem: Jako smo blizu, moći ćemo gađati ciljeve duboko u Rusiji

"Znamo da on želi pobijediti u ovom užasnom ratu. Ali više nije tako glasan oko toga jer je izgubio inicijativu na bojišnici i mislim da je svjestan toga. No sve stopostotno ovisi o njegovoj odluci u vlastitoj zemlji. Ako doista želi zaustaviti ovaj rat, sastat ćemo se", rekao je Zelenski.