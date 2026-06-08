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Zelenski prijeti Putinu novim oružjem: Jako smo blizu, moći ćemo gađati ciljeve duboko u Rusiji
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je njegova zemlja nadomak razvoja vlastitog balističkog projektila te poručio da Ukrajina nastavlja jačati svoje vojne kapacitete unatoč ratu s Rusijom.
U razgovoru za britanski Telegraph istodobno je rekao da je spreman prihvatiti zamrzavanje bojišnice na sadašnjim linijama razdvajanja ako bi to otvorilo put ozbiljnim diplomatskim pregovorima.
Zelenski je upozorio da je Ukrajina tijekom rata razvila niz novih sustava naoružanja, uključujući dronove i projektile, te da je razvoj domaćeg balističkog projektila u završnoj fazi.
"Tijekom nekoliko godina rata i masovnih napada učili smo, proučavali i pokrenuli proizvodnju. Napravili smo mnogo različitih dronova i projektila. Balistiku još uvijek nemamo, ali na putu smo i vrlo smo blizu", rekao je.
Pojasnio što znači zamrzavanje
Komentirajući sve učestalije ukrajinske udare na ciljeve unutar Rusije, Zelenski je poručio da Ukrajina time pokazuje kako neće odustati od obrane svoje države.
Istodobno je naglasio da je Kijev spreman razmotriti zamrzavanje sukoba duž postojećih linija bojišnice ako bi takav korak omogućio nastavak pregovora o trajnom rješenju rata.
Na pitanje bi li to značilo prihvaćanje ruskih teritorijalnih dobitaka i pobjedu Vladimira Putina, Zelenski je odbacio takvu interpretaciju.
"Ne. Zamrzavanje na trenutačnim pozicijama osmišljeno je kako bi se narodu Ukrajine dalo više mogućnosti da spasi svoju djecu, a vojnicima da se vrate kući", rekao je ukrajinski predsjednik, dodajući da Ukrajina svojom obranom već smatra velikim uspjehom očuvanje neovisnosti.
Njegove izjave dolaze uoči razgovora s britanskim premijerom Keirom Starmerom te čelnicima Francuske i Njemačke o mogućim koracima prema okončanju rata.
Nakon sastanka u Downing Streetu, britanski, francuski i njemački čelnici ponovno su izrazili potporu Ukrajini te iznijeli uvjete za postizanje trajnog mira. Među njima su uključivanje NATO-a i država članica Europske unije u pregovarački proces, kao i pružanje "čvrstih i pravno obvezujućih sigurnosnih jamstava" Kijevu. Ta bi jamstva, prema njihovim prijedlozima, uključivala i multinacionalne snage pod vodstvom anglo-francuske "Koalicije voljnih".
Europski saveznici također smatraju da zamrznuta ruska imovina u Europi treba ostati blokirana sve dok Rusija ne prekine borbena djelovanja i ne pristane platiti ratnu odštetu Ukrajini.
Do eventualnog postizanja primirja najavili su nastavak i jačanje vojne pomoći Ukrajini. To uključuje povećanje proizvodnje presretača za protuzračnu obranu namijenjenih rušenju balističkih projektila te nove pakete vojne potpore kroz NATO.
Britanski, francuski i njemački dužnosnici pritom su pohvalili nedavne ukrajinske vojne uspjehe, uključujući obranu pojedinih područja i razvoj tehnologije bespilotnih letjelica. Najavili su da će se razgovori o daljnjoj pomoći Ukrajini nastaviti na predstojećim sastancima skupine G7, NATO-a i Koalicije voljnih.
"Putin više nije tako glasan"
Govoreći o mogućnosti završetka rata, Zelenski je rekao da iz Moskve dolaze proturječni signali o spremnosti na pregovore, ali smatra da je ruski predsjednik suočen sa sve većim pritiscima zbog problema na bojišnici i izazova s kojima se suočava ruska vojska.
"Znamo da on želi pobijediti u ovom užasnom ratu. Ali više nije tako glasan oko toga jer je izgubio inicijativu na bojišnici i mislim da je svjestan toga. No sve stopostotno ovisi o njegovoj odluci u vlastitoj zemlji. Ako doista želi zaustaviti ovaj rat, sastat ćemo se", rekao je Zelenski.
Dodao je da je spreman na razgovore "u bilo kojem formatu", bilo izravno s Putinom, uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa ili europskih partnera.
Na kraju se osvrnuo i na ulogu ruskog milijardera Romana Abramoviča, bivšeg vlasnika nogometnog kluba Chelsea, potvrdivši da je on u određenom razdoblju služio kao posrednik u komunikaciji između Kijeva i Moskve.
"Došao je s porukom da su oni spremni i da žele razumjeti što mi želimo učiniti. Odgovorio sam mu da pitanje nije u nama, jer se oni bore protiv nas na našem teritoriju. Moja ključna poruka vezana uz Donbas bila je - mi ne odlazimo i nećemo vam prepustiti pobjedu na takav način", rekao je Zelenski.
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