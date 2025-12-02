Grlić Radman s republikancem Buddom razgovarao o važnosti JANAF-a i Južne interkonekcije

Izgradnjom Južne interkonekcije, odnosno povezivanja BiH s plinskom mrežom u Hrvatskoj preko Zagvozda i Posušja, BiH bi se oslobodila sadašnje ovisnosti o plinu iz Rusije, a istodobno bi dobila pristup LNG terminalu na Krku preko kojega se u Europu doprema američki ukapljeni plin. Razlog zbog kojeg to nije napravljeno ranije bio je prijepor između bošnjačkih i hrvatskih stranaka o tome tko bi bi taj projekt vodio.