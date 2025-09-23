"Ovo je samo nastavak suradnje i vjerujem da će biti uspješna kao i u prethodnom razdoblju", rekla je Mikuš Žigman, dok je veleposlanica Islanda Helga Hauksdottir naglasila da će, osim navedenoga, suradnja između Islanda i Hrvatske dobrim dijelom biti usmjerena i na lokalni razvoj u Hrvatskoj.