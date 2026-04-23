Igor Dekanić: Ova kriza je puno jača u medijima i u glasnoći, nego u realnosti. Nafta je danas jeftinija nego prije 15 godina
Energetski stručnjak Igor Dekanić, kod naše Tine Kosor Giljević u N1 studiju uživo, komentirao je plan mjera Europske komisije za borbu protiv energetske krize i stanje na globalnom tržištu energenata
"Plan mjera Europske komisije ocijenio bih svojevrsnim normativniom optimizmom: moramo se koordinirati, uskaditi se i razvijati električne mreže svuda i na svakom mjestu. Ako se kaže da treba razvijati električne mreže to znači da ih treba i graditi, ali to se treba i financirati jer izgraditi pametne električne mreže koje struka traži, skupo je i traje dosta godina. Zato je to sve normativni optimizam, prije svega", naglasio je Dekanić.
Ističe kako je za ovu krizu karakteristično da su realnosti puno drukčije nego se o njima govori.
"Ova kriza u hiperinformatiziranom i hiperglobaliziranom svijetu puno jače odjekuje u svjetskim medijima nego što su stvarno ugroženi fundamenti potrošnje energije", rekao je Dekanić i dodao kako, unatoč sve što se zbiva, nije bilo nestašica goriva ni u Eruopi ni u SAD-u ni u Aziji.
"Ova kriza je puno jača u medijima i u glasnoći nego u samim energetskim fundametima", ocijenio je.
"Sve je kao u izvještajima s dodjele Oscara"
Usporedio je sadašnju situaciju s izvještajima "s dodjele Oscara na kojima vrište naslovi kako su glumice sve pokazale, a kad otvorite vijest vidite da nisu pokazale ništa više nego su pokazivale na plažama na filmskim festivalima u Cannesu ili Veneciji prije 40 ili 50 godina".
Kad je riječ o mjerama koje je najavila Europska komisija, Dekanić kaže kako se više govori nego što se stvarno nešto radi. Tako, primjerice, EK kaže da se trebaju puniti plinske zalihe, a u stvarnosti u proljeće se ionako stare zalihe prazne i pune nove.
Što se tiče panike oko nestašice mlaznog goriva za zračni promet, Dekanić naglašava da je u uvjetima hiperglobalizacije avioprijevoz hipetrofirao, a kako posljednjih 20 godina nije bilo kriza, zračne luke nisu puno skladištile gorivo.
Što se tiče europske poruke o namjeri prelaska na obnovljive izvore energije, Dekanić upozorava da se to može dogoditi za potrebe infrastrukture, ali za zadovoljavanje vojnih potreba je to nemoguće jer ni brodovi ni avioni ni oklopna vozila ne mogu ići na vjetar ili sunčevu energiju nego na plin i naftu i njihove derivate.
"Vlada je mjere donosila ispravno i na vrijeme"
Na pitanje Tine Kosor Giljević može li uopće Europska unija, odnosno Europa postići dostatnost u proizvodnji plina i nafte te njihovih derivata, Dekanić je odgovorio da je to nemoguće. No, ono o čemu se može pobrinuti s dodatni skladišni kapaciteti i politika uvoza.
Što se tiče Hrvatske, Dekanić smatra da je vlada sve mjere donosila ispravno i na vrijeme i bez pretjerivanja, ali da treba voditi računa da dugoročno ne pretjeruje sa subvencijama.
"Nafta je danas jeftinija nego prije 15 godina"
Komentirajući globalnu energetsku krizu zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, naš energetski stručnjak naglašava kako je Donald Trump u pravu kad kaže da Amerika ne ovisi o tom plovnom putu.
"Hormuški tjesnac je važan prvenstveno Aziji i EU, a vidimo da nema nestašice goriva. Kina se drži vrlo diskretno u međunarodnim krizama pa tako i ovoj a moramo znati da što je Kina ekonomski jača, to je politički diskretnija", kazao je Dekanić i dodao kako se vidi da nema stvarne drame koliko se stvara dojam u medijima te da Kina zasigurno ne stoji po strani i njezin utjecaj se osjeti u diplomatskim odnosima.
Smatra da je i Iranu i SAD-u u interesu da rat što prije završi da se iz njega elegantno izvuku tako što će svi proglasiti pobjedu. Na koncu je poručio i da trebamo biti svjesni kako je nafta danas, unatoč svemu što se zbiva na Bliskom istoku, jeftinija nego prije 15 godina.
