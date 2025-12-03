Oglas

IKEA kupuje šume u Latviji i Litvi

author
Hina
|
03. pro. 2025. 16:25
IKEA - AFP
Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Finska investicijska tvrtka CapMan Natural Capital objavila je da je Inter IKEA Grupi, vlasniku lanca trgovina namještajem IKEA, prodala oko 24.000 hektara šume u Latviji i Litvi.

Šumski portfelj ušao je nakon više od deset godina "aktivnog gospodarenja" u "zrelu fazu ciklusa kreiranja vrijednosti", stoji u priopćenju finske kompanije.

Inter IKEA Grupa navela je pak da kupnja u skladu s njezinim ciljevima "promicanja odgovornog gospodarenja šumom i nabave lokalnih sirovina".

IKEA spada među vodeće potrošače drvne mase u svijetu.

Transakciju moraju odobriti nadležni regulatori, uz procjenu tvrtki da se zaključenje očekuje u prvoj polovini iduće godine.

CaPMan Natural Capital napominje da će nakon prodaje upravljati površinom od ukupno 215.000 hektara i zadržati poziciju u skupini najvećih neovisnih vlasnika šume u Europskoj uniji, s poslovnom mrežom u osam zemalja.

Kompanija trenutno upravlja imovinom vrijednom 7,1 milijardu eura, stoji u priopćenju.

