IKEA kupuje šume u Latviji i Litvi

Finska investicijska tvrtka CapMan Natural Capital objavila je da je Inter IKEA Grupi, vlasniku lanca trgovina namještajem IKEA, prodala oko 24.000 hektara šume u Latviji i Litvi.
Šumski portfelj ušao je nakon više od deset godina "aktivnog gospodarenja" u "zrelu fazu ciklusa kreiranja vrijednosti", stoji u priopćenju finske kompanije.
Inter IKEA Grupa navela je pak da kupnja u skladu s njezinim ciljevima "promicanja odgovornog gospodarenja šumom i nabave lokalnih sirovina".
IKEA spada među vodeće potrošače drvne mase u svijetu.
Transakciju moraju odobriti nadležni regulatori, uz procjenu tvrtki da se zaključenje očekuje u prvoj polovini iduće godine.
CaPMan Natural Capital napominje da će nakon prodaje upravljati površinom od ukupno 215.000 hektara i zadržati poziciju u skupini najvećih neovisnih vlasnika šume u Europskoj uniji, s poslovnom mrežom u osam zemalja.
Kompanija trenutno upravlja imovinom vrijednom 7,1 milijardu eura, stoji u priopćenju.
