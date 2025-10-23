INFOGRAFIKA / Kutija cigareta i do 27 eura: Evo koliko košta u Zagrebu, a koliko u Londonu

Najskuplje cigarete puše se u Melbourneu, gdje kutija Marlbora u prosjeku košta čak 27,6 eura, dok je odmah iza Wellington s 22,6 eura.
Na trećem mjestu nalazi se London s prosječnom cijenom od 19,6 eura, a slijede Dublin (17,5 €) i New York (16,2 €).
U europskim metropolama cijene su raznolike. Primjerice, u Oslu kutija stoji 14,5 eura, dok je u Parizu 12,8, a u Amsterdamu 12,2 eura.
Znatno niže cijene imaju Beč (6,4 €) i Zagreb, gdje kutija Marlboroa stoji u prosjeku 4,8 eura.
Najjeftinije cigarete su u azijskim i južnoameričkim gradovima. U Tokiju kutija košta 3,6 eura, u Pekingu 3 eura, najnižu cijenu ima Rio de Janeiro, gdje kutija stoji 1,7 eura.
