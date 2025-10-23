Oglas

Koliko koštaju?

INFOGRAFIKA / Kutija cigareta i do 27 eura: Evo koliko košta u Zagrebu, a koliko u Londonu

author
N1 Info
|
23. lis. 2025. 10:15
16.01.2022., Zagreb
Marko Lukunic/PIXSELL

Najskuplje cigarete puše se u Melbourneu, gdje kutija Marlbora u prosjeku košta čak 27,6 eura, dok je odmah iza Wellington s 22,6 eura.

Oglas

Na trećem mjestu nalazi se London s prosječnom cijenom od 19,6 eura, a slijede Dublin (17,5 €) i New York (16,2 €).

U europskim metropolama cijene su raznolike. Primjerice, u Oslu kutija stoji 14,5 eura, dok je u Parizu 12,8, a u Amsterdamu 12,2 eura.

Najskuplje cigarete puše se u Melbourneu
Marko Picek/PIXSELL

Znatno niže cijene imaju Beč (6,4 €) i Zagreb, gdje kutija Marlboroa stoji u prosjeku 4,8 eura.

Najjeftinije cigarete su u azijskim i južnoameričkim gradovima. U Tokiju kutija košta 3,6 eura, u Pekingu 3 eura, najnižu cijenu ima Rio de Janeiro, gdje kutija stoji 1,7 eura.

Teme
cigarete cijene cigareta pušenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ