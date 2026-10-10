Irska predlaže manji europski proračun

“Zadržali smo nacionalne alokacije u obliku u kojem ih je izmijenilo ciparsko predsjedništvo. Irsko je predsjedništvo revidiralo pregovarački okvir kako bi odgovorilo na pozive većine država članica da se zaštite zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika kao ključne politike utemeljene na ugovorima”, izjavio je na konferenciji za novinare irski ministar za europske poslove Thomas Byrne.