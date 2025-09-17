uvođenje carina
Izrael bi sankcijama izgubio povlašten položaj na EU tržištu: Evo svih detalja
Slovenija pozdravlja mjere Europske unije (EU) protiv Izraela zbog kršenja ljudskih prava u Gazi, objavilo je danas Ministarstvo vanjskih poslova. Europska komisija danas je predložila određene mjere protiv Izraela, koje još trebaju odobriti države članice, te zaustavila isplatu financijske potpore Izraelu, za što nije potrebno odobrenje Vijeća EU. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u međuvremenu je upozorio EU na posljedice mjera.
"EU mora djelovati odlučno", napisalo je Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u objavi na X mreži, koja je bila opremljena ključnim riječima "mir" i "dvodržavno rješenje".
Izrael upozorava na posljedice
Izrael je u međuvremenu upozorio EU na posljedice u slučaju uvođenja sankcija.
"Prijedlozi komisije koju vodi predsjednica Ursula von der Leyen moralno su i politički iskrivljeni, pa se treba nadati da neće biti prihvaćeni, kao što se do sada uvijek događalo", napisao je danas izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u objavi na X mreži.
„Mjere protiv Izraela također će naštetiti interesima Europe. Odgovorit ćemo na odgovarajući način na mjere (...), ali se nadamo da to neće biti potrebno“, dodao je. Saar je dodao da će Izrael, uz pomoć svojih prijatelja u Europi, „nastaviti svoju borbu“ protiv pokušaja da mu se nanese šteta dok je „usred rata za vlastito postojanje“.
Roba iz Izraela će izgubiti povlašteni pristup tržištu EU-a
Europska komisija predložila je privremeno povlačenje trgovinskih pogodnosti koje Izrael uživa u okviru sporazuma o pridruživanju s EU, objavila je danas visoka predstavnica EU za vanjske poslove Kaja Kallas.
Mjera bi mogla dovesti do ponovnog uvođenja carina na oko trećinu uvezene izraelske robe. Istodobno, Bruxelles je također zaustavio isplate financijske pomoći izraelskim vlastima.
Prema Kallas, komisija je usvojila prijedlog za „djelomičnu suspenziju trgovinskih pogodnosti“ uključenih u sporazum o pridruživanju između EU i Izraela.
„U praksi to znači da će roba iz Izraela izgubiti povlašteni pristup tržištu EU-a te da će uvoz podlijegati carinama sličnim onima koje se primjenjuju na bilo koju drugu treću zemlju s kojom EU nema sporazum o slobodnoj trgovini“, objasnio je europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič.
Uvoz iz Izraela u vrijednosti 5,8 milijardi eura
Ako države članice odobre prijedlog, EU će ponovno uvesti carine na robu čiji je uvoz iz Izraela prošle godine vrijedio približno 5,8 milijardi eura. To je 37 posto ukupnog uvoza u 2024. godini, vrijednog 15,9 milijardi eura. Carine bi se kretale od nešto više od jedan posto do 40 posto, a u pojedinačnim slučajevima i više, prema izvorima u komisiji.
Suspenzija nekih trgovinskih odredbi sporazuma koštala bi uvoznike u EU oko 227 milijuna eura, a uvoznike u Izrael do 574 milijuna eura, procijenio je Šefčovič.
Države članice EU prošle su godine u Izrael izvezle robu u vrijednosti od 26,7 milijardi eura, pri čemu je djelomična suspenzija sporazuma utjecala na oko 30 posto izvoza.
Sankcije protiv Smotricha i Ben Gvira
Komisija je također predložila sankcije protiv ekstremističkih izraelskih ministara Bezalela Smotricha i Itamara Ben Gvira, kao i protiv izraelskih doseljenika odgovornih za nasilje nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali, kao i protiv članova politbiroa palestinskog islamističkog pokreta Hamas, rekao je predstavnik za vanjsku politiku.
Sankcije uključuju, između ostalog, zabranu ulaska i zamrzavanje imovine u EU.
„Želim biti vrlo jasna. Cilj nije kazniti Izrael, cilj je poboljšati humanitarnu situaciju u Gazi. Sve države članice slažu se da je situacija u Gazi nepodnošljiva. Rat mora završiti, patnja mora prestati i svi taoci moraju biti pušteni. Moramo upotrijebiti sve alate koji su nam na raspolaganju kako bismo to postigli“, naglasila je Kallas.
Predložene mjere, koje je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavila u svom govoru u Europskom parlamentu prije tjedan dana, sada će razmotriti države članice.
Suspenzija trgovinskih odredbi sporazuma o pridruživanju zahtijevat će podršku kvalificirane većine, tj. 15 zemalja koje predstavljaju najmanje 65 posto ukupnog stanovništva EU-a. Uvođenje sankcija, u međuvremenu, zahtijevat će suglasnost svih 27 država članica.
Suspenzija bilteralne pomoći Izraelu
Komisija je danas također donijela odluku o suspenziji bilateralne financijske potpore Izraelu, za što nije potrebno odobrenje Vijeća EU-a. Riječ je o financiranju suradnje s izraelskim vlastima u iznosu od oko 20 milijuna eura.
Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica naglasila je da mjera ne utječe na potporu izraelskim nevladinim organizacijama i memorijalnom centru Yad Vashem.
