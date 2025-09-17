Izrael bi sankcijama izgubio povlašten položaj na EU tržištu: Evo svih detalja

„Želim biti vrlo jasna. Cilj nije kazniti Izrael, cilj je poboljšati humanitarnu situaciju u Gazi. Sve države članice slažu se da je situacija u Gazi nepodnošljiva. Rat mora završiti, patnja mora prestati i svi taoci moraju biti pušteni. Moramo upotrijebiti sve alate koji su nam na raspolaganju kako bismo to postigli“, naglasila je Kallas.